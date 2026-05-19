Pareja de esposos de Guarne iba de paseo a Tolú y perdió la vida en un choque

Los habitantes de una vereda de Guarne están de luto luego de que una pareja de esposos proveniente de ese municipio del Oriente antioqueño falleciera en un accidente de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la vía a la Costa Caribe, en el tramo entre La Apartada y Buenavista, cuando una camioneta en la que se desplazaba la pareja colisionó contra una van.

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Según ha trascendido, el matrimonio había salido del departamento de Antioquia y se dirigía al municipio de Tolú, para pasar allí unos días de descanso a propósito del puente festivo.

Mientras se desplazaban por el sector de Buenavista, la camioneta Toyota en la que iba la pareja habría terminado en el carril contrario e impactó frontalmente con el otro vehículo de transporte.

Este último iba con varios pasajeros y cubría la ruta Montería - Medellín.