Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pareja de esposos de Guarne iba de paseo a Tolú y perdió la vida en un choque

El siniestro ocurrió en la vía a la Costa Atlántica, en jurisdicción del departamento de Córdoba.

  • La pareja de esposos, identificados como Otoniel de Jesús Zapata y Luz Ángela Ruiz Castro, fallecieron en un accidente de tránsito en la vía a la Costa Caribe. FOTOS: Cortesía
    La pareja de esposos, identificados como Otoniel de Jesús Zapata y Luz Ángela Ruiz Castro, fallecieron en un accidente de tránsito en la vía a la Costa Caribe. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los habitantes de una vereda de Guarne están de luto luego de que una pareja de esposos proveniente de ese municipio del Oriente antioqueño falleciera en un accidente de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la vía a la Costa Caribe, en el tramo entre La Apartada y Buenavista, cuando una camioneta en la que se desplazaba la pareja colisionó contra una van.

Le puede interesar: Aparatoso choque múltiple dejó 17 heridos en accidente en el Oriente de Antioquia

Según ha trascendido, el matrimonio había salido del departamento de Antioquia y se dirigía al municipio de Tolú, para pasar allí unos días de descanso a propósito del puente festivo.

Mientras se desplazaban por el sector de Buenavista, la camioneta Toyota en la que iba la pareja habría terminado en el carril contrario e impactó frontalmente con el otro vehículo de transporte.

Este último iba con varios pasajeros y cubría la ruta Montería - Medellín.

Según aseguró una empresa de transportes propietaria de ese segundo vehículo, se presume que un perro habría invadido la carretera y para evitar atropellarlo la pareja de esposos habría cambiado bruscamente la dirección de su vehículo, generando la colisión.

Luego de llegar al sitio, las autoridades señalaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Otoniel de Jesús Zapata, oriundo de la vereda El Sango, y Luz Ángela Ruiz Castro.

Siga leyendo: Ante convocatoria de piques ilegales en Las Palmas por redes sociales, Tránsito intensificó operativos: van 900 sancionados

Asimismo, el reporte inicial de los organismos de socorro dio cuenta de un niño de dos años y otro de tres que resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital para ser atendidos.

Finalmente, las autoridades precisaron que otras personas que también resultaron heridas fueron atendidas.

Las causas del siniestro son materia de investigación.

Temas recomendados

Organismos de Socorro
Accidentes
Guarne
Costa Caribe
Oriente de Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos