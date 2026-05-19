Esta es la acusación contra Alex Saab en una corte de Florida: conspiración para lavar dinero, sobornos y empresas fantasma

En la acusación contra Alex Nain Saab Moran, o ‘indictment’, para la justicia norteamericana en el Distrito Sur de Florida, se responsabiliza al testaferro barranquillero de conspiración para lavar dinero con los cajas del programa CLAP del régimen de Nicolás Maduro desde 2015. Saab fue deportado por Venezuela este fin de semana. EL COLOMBIANO conoció el radicado en dicha corte desde el pasado 14 de enero. En el mismo se lee que Saab está acusado junto con “otros conspiradores corrompieron el programa de bienestar público venezolano conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción)”. Es señalado de “pagar sobornos a funcionarios públicos venezolanos para obtener contratos lucrativos de importación de alimentos bajo falsos pretextos”,...