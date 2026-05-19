La Candela Viva, el disco con el que Totó la Momposina le mostró el bullerengue al mundo

En 1991, cuando Totó la Momposina entró en los Real World Studios de Peter Gabriel, una enorme mansión anclada en una verde colina a las afueras de Wiltshire, Inglaterra, llevaba consigo algo que los sellos discográficos de ese momento difícilmente sabían cómo vender: el sonido de las orillas del río Magdalena, la percusión de tamboras y llamadores, la gaita indígena, las voces de una familia entera que había preservado por generaciones una tradición musical que el mundo apenas empezaba a escuchar.
El resultado fue La Candela Viva, un álbum que en 2024 fue ubicado en el puesto 32 de los 600 mejores discos de la historia de América Latina y que hoy, tras la muerte de Sonia Bazanta Vides a los 85 años, adquiere una dimensión nueva.