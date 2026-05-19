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El 60% del ganado en Antioquia sigue sin movilizarse por fallas en nuevo sistema del ICA

Las fallas del nuevo sistema SINIGAN V6, implementado por el ICA, mantienen represada cerca del 60% de la movilización de ganado en el departamento y puede provocar un aumento en los precios de la carne en los próximos días.

  • Este miércoles 20 de mayo, delegados de Ministerio de Agricultural, del ICA y de la Mesa Ganadera de Antioquia se reunirán en la Feria del Ganado para buscar una salida al problema. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Este miércoles 20 de mayo, delegados de Ministerio de Agricultural, del ICA y de la Mesa Ganadera de Antioquia se reunirán en la Feria del Ganado para buscar una salida al problema. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 2 horas
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La implementación del nuevo sistema SINIGAN V6, puesta en marcha por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), desató una crisis entre los ganaderos del país. En Antioquia, dirigentes del sector aseguran que cerca del 60% de las reses no ha podido movilizarse por fallas en la plataforma tecnológica.

El problema afecta la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animal (GSMI), documento obligatorio para transportar ganado entre municipios, llevarlo a subastas o comercializarlo. Según asociaciones ganaderas y productores, los errores del nuevo sistema, SINIGAN V6, han generado bloqueos de usuarios, pérdida de inventarios, inconsistencias en registros y dificultades para validar movilizaciones en zonas rurales sin acceso estable a internet.

También le puede interesar: ¡Ya no más! Ganaderos y transportadores anuncian paro por caos en plataforma del ICA

Hernando Montes, integrante de la Mesa Ganadera de Antioquia y representante de Asogans, explicó que el sector ya había atravesado dificultades con versiones anteriores del sistema, pero que la transición hacia SINIGAN V6 se implementó sin suficientes pruebas técnicas.

El nuevo modelo exige que los conductores abran y cierren digitalmente las licencias de transporte desde sus celulares al inicio y al final de cada trayecto, pero en muchas regiones ganaderas no existe cobertura de internet suficiente para operar la plataforma.

“Imagínese una finca que está para dentro, que tiene que caminar dos o tres horas para llegar a un embarcadero. Van a abrir el sistema y no da porque la georreferenciación no coincide. Y si el conductor no cierra la licencia donde llegó, se afecta el inventario del que despachó y del que recibió”, señaló Montes.

Los ganaderos también denuncian pérdida de registros completos de animales dentro de la plataforma. “Hay gente que hizo una licencia hoy y mañana le falta inventario. Tienen hembras registradas y los machos no aparecen. A quien conoce muy bien el sistema, de pronto le funciona, pero el 80% de los ganaderos son pequeños productores campesinos que no manejan este tipo de plataformas”, agregó.

La situación ya comenzó a impactar la cadena de abastecimiento. En Antioquia, una de las regiones con mayor producción bovina del país, las subastas reportaron disminuciones de entre el 30% y el 40% en el ingreso de reses durante las últimas semanas.

En la Feria de Ganados de Medellín, según Montes, “el faltante de cupos ha sido grandísimo”, y las afectaciones alcanzan también a frigoríficos, transportadores y negociantes. El represamiento de animales en fincas, la reducción en el ingreso de reses a plantas de sacrificio y las posibles afectaciones en la cadena cárnica podrían traducirse en aumentos en el precio de la carne en los próximos días.

Mientras tanto, en muchos casos, el transporte de ganado se está realizando mediante “licencias de contingencia”, un mecanismo provisional que, según el gremio, no queda registrado formalmente en el sistema nacional del ICA. “Tenemos una cantidad de licencias de contingencia a nivel nacional que no sabemos cuándo el ICA nos las va a solucionar para que entren al inventario real de cada predio”, advirtió Montes.

El malestar llevó a algunos sectores transportadores y ganaderos a convocar protestas y advertir sobre un posible paro nacional. La Mesa Ganadera de Antioquia aún no toma una decisión definitiva y espera los resultados de una reunión programada con delegados del Ministerio de Agricultura y del ICA este miércoles 20 de mayo en Medellín.

SINIGAN V6 fue presentado por el ICA como una actualización del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino, diseñada para fortalecer el control sanitario, combatir el contrabando y mejorar la trazabilidad de los animales, además de responder a exigencias para la comercialización y exportación de ganado y carne.

La entidad sostiene que la plataforma integrará procesos, modernizará la información ganadera y reducirá riesgos de irregularidades en la expedición de documentos. El ICA reconoció dificultades derivadas del proceso de migración tecnológica, pero aseguró que trabaja en ajustes operativos y mesas técnicas para solucionar las fallas.

Para Montes, sin embargo, el diagnóstico es claro: “Estamos de acuerdo con la trazabilidad y con modernizar el sistema, pero esto debió hacerse poco a poco, con pruebas piloto. Arrancamos con un ensayo nacional y eso es gravísimo. Las quejas son generales. Este es un problema nacional.

Lea más: Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10%

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