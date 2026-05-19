El 60% del ganado en Antioquia sigue sin movilizarse por fallas en nuevo sistema del ICA

La implementación del nuevo sistema SINIGAN V6, puesta en marcha por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), desató una crisis entre los ganaderos del país. En Antioquia, dirigentes del sector aseguran que cerca del 60% de las reses no ha podido movilizarse por fallas en la plataforma tecnológica.

El problema afecta la expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animal (GSMI), documento obligatorio para transportar ganado entre municipios, llevarlo a subastas o comercializarlo. Según asociaciones ganaderas y productores, los errores del nuevo sistema, SINIGAN V6, han generado bloqueos de usuarios, pérdida de inventarios, inconsistencias en registros y dificultades para validar movilizaciones en zonas rurales sin acceso estable a internet.

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Hernando Montes, integrante de la Mesa Ganadera de Antioquia y representante de Asogans, explicó que el sector ya había atravesado dificultades con versiones anteriores del sistema, pero que la transición hacia SINIGAN V6 se implementó sin suficientes pruebas técnicas.

El nuevo modelo exige que los conductores abran y cierren digitalmente las licencias de transporte desde sus celulares al inicio y al final de cada trayecto, pero en muchas regiones ganaderas no existe cobertura de internet suficiente para operar la plataforma.

“Imagínese una finca que está para dentro, que tiene que caminar dos o tres horas para llegar a un embarcadero. Van a abrir el sistema y no da porque la georreferenciación no coincide. Y si el conductor no cierra la licencia donde llegó, se afecta el inventario del que despachó y del que recibió”, señaló Montes.

Los ganaderos también denuncian pérdida de registros completos de animales dentro de la plataforma. “Hay gente que hizo una licencia hoy y mañana le falta inventario. Tienen hembras registradas y los machos no aparecen. A quien conoce muy bien el sistema, de pronto le funciona, pero el 80% de los ganaderos son pequeños productores campesinos que no manejan este tipo de plataformas”, agregó.