CNE abrió investigación preliminar a AtlasIntel y ordena suspender sus encuestas

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra la firma encuestadora AtlasIntel por presuntas irregularidades en la elaboración y divulgación de estudios de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Como medida cautelar, el tribunal ordenó suspender temporalmente la publicación, difusión y divulgación de nuevas encuestas mientras avanza la revisión del caso. La decisión quedó formalizada en una resolución firmada por la magistrada Fabiola Márquez, quien acogió parte de las conclusiones de un informe técnico elaborado por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electorado. “Decretar como medida cautelar de urgencia la suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de la firma encuestadora Atlas Intel S.A.S. y el medio de comunicación Revista Semana”, señala la resolución emitida por el CNE. Puede leer: Abelardo le ganaría a Cepeda en segunda vuelta y con Paloma habría empate técnico, según encuesta de Atlas Intel La actuación se originó luego de una auditoría técnica y metodológica realizada a la información entregada por AtlasIntel sobre una encuesta publicada el pasado 12 de marzo. Según el informe de la comisión encargada de vigilar las encuestas electorales, durante la revisión se identificaron seis hallazgos que podrían representar incumplimientos a las normas que regulan este tipo de mediciones en Colombia.

Encuestas AtlasIntel: ¿qué irregularidades encontró el CNE?

De acuerdo con el análisis técnico, uno de esos hallazgos fue catalogado como especialmente grave al considerarse un aspecto “determinante, material y estructural”, que además no podría corregirse posteriormente. La denuncia la puso el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro por una encuesta publicada el pasado 9 de abril por Revista Semana. Según el congresista, el estudio presentaba inconsistencias relacionadas con el margen de error y el método estadístico utilizado para construir la muestra. En la denuncia radicada ante el Consejo Nacional Electoral, Toro advirtió que “la encuesta reporta un margen de error de ±2% con un nivel de confianza del 95%, sin que el método de muestreo empleado corresponda a un diseño probabilístico estricto, lo cual genera dudas sobre la validez estadística del margen de error informado”. Entérese: Uribe suspende agenda en Medellín por protesta frente a su casa y señala a seguidores de Cepeda: “una actitud hostil” El expediente quedó en el despacho del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien asumió formalmente el caso y notificó a la encuestadora sobre las observaciones detectadas para que entregue sus explicaciones y argumentos dentro de la actuación administrativa.

Según se desprende del informe técnico revisado por el CNE, uno de los puntos más delicados tiene relación con la naturaleza metodológica del estudio realizado por AtlasIntel. La comisión concluyó que la medición auditada correspondería realmente a un sondeo y no a una encuesta electoral bajo las condiciones exigidas por la ley colombiana. “El informe sostiene que el estudio auditado corresponde metodológicamente a un sondeo y que la publicación de resultados de intención de voto derivados del mismo contraviene directamente la prohibición establecida en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025”, señala el documento. Precisamente por la gravedad de las conclusiones, la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas recomendó la adopción de medidas cautelares y eventuales sanciones contra la firma encuestadora. El informe advierte sobre una situación que calificó como de “alta gravedad técnica e institucional”.

Sin embargo, aunque el magistrado Prada abrió formalmente la indagación preliminar y remitió el expediente a AtlasIntel, inicialmente no acogió de manera inmediata la sugerencia de imponer medidas cautelares. Posteriormente, la magistrada Márquez sí ordenó la suspensión provisional de la divulgación de nuevas encuestas mientras continúan las verificaciones. Lea aquí: Sergio Fajardo: las redes sociales son su plaza pública, ¿esta vez si podrá? El caso representa un nuevo capítulo en las investigaciones que enfrenta la firma brasileña ante el Consejo Nacional Electoral. Con esta actuación ya son varias las resoluciones y procesos abiertos contra AtlasIntel por presuntas inconsistencias relacionadas con la metodología, el reporte de información y el cumplimiento de las normas que regulan las encuestas electorales en Colombia.

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