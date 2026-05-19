“Llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”: hijos de Totó La Momposina en emotiva despedida

Se muere el cuerpo, pero no la voz. Toto la Momposina vivirá para siempre en su música, que puso al Caribe en centro del país, al país a sonar por el mundo, y al mundo a bailar al son de los tambores y la tradición colombiana.

Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina murió el pasado domingo 17 de mayo en México, confirmaron sus hijos a través de redes sociales. La artista, de 85 años, falleció a causa de un infarto al miocardio.

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“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinario, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas (...) Ella compartió con el mundo la música, la cultural, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, escribieron sus hijos.

Su legado es inmenso, pues Totó asumió la música en su más amplia expresión. “Para mí la música es universal, no tiene colores políticos, yo le canto a todo el mundo, a ricos y pobres, amarillos, carmelitos, morados, fucsias, a mí no me interesa, porque la música la creó Dios para el servicio de los hombres”, dijo hace un par de años en una entrevista con el Canal Encuentro.

Bailarina y cantautora de ritmos tradicionales colombianos como el bullerengue, el pajarito, la cumbia, la tambora, el sambapalo y el porro sabanero, Totó, creció en una familia de músicos, vivió cinco años en París, allí estudió Historia de la música, Organización de espectáculos, Coreografía y ritmo en la Universidad de la Sorbona y desde la década de los 70 empezó a recorrer el mundo con su música. Hizo giras por Europa, Asia, África, Estados Unidos y América Latina y colaboró con artistas de todo tipo. Se presentó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982, colaboró con Calle 13 en Latinoamérica, una canción que se convirtió en un himno del continente, grabó con Lila Downs, Francisco Zumaqué y más.

“Yo estoy continuando ese trabajo de mi mamá, porque pienso que deben de haber multiplicadores, o sea, personas, muchachos, que respeten la identidad, lo que tú eres, entonces eso no se adquiere solamente en ah, vamos a ir a bailar un bullerengue, aprender a bailar una cumbia, aprender a bailar un mapalé. La gente tiene que aprender de dónde viene esa cumbia, porque se baila la cumbia, qué significa la cumbia, cuales son nuestras verdaderas etnias, de dónde viene eso, como se come, como se cocina, como se toca, como se baila, y para dónde vamos”, dijo en una entrevista con Bernardo Hoyos.

Totó se despidió de los escenarios, por recomendación médica. Su última presentación fue el 24 de septiembre de 2022, en el Festival Cordillera, en Bogotá. Con un cielo cubierto, amenazante de lluvia, Totó La Momposina interpretó sus canciones por última vez, entre la emoción y la nostalgia, las lágrimas no se hicieron esperar, tanto en el escenario, como entre los asistentes que la acompañaron.

Este martes tras conocerse la noticia de su muerte, el país y el mundo lamentan su partida y reconocen su inmenso legado.

“Correrá el canto del río Magadalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente”, escribió en su cuenta de X Yannai Kadamani, ministra de Cultura.

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“Su voz llega al infinito y los tambores acompañan el tránsito de su nombre a leyenda. Desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá lamentamos la partida de la gran Totó la Momposina. Gracias maestro por haber compartido con nosotros en el álbum Mestizajes de 2010, entre otros proyectos”, dice la orquesta.

“Gracias por tu infinito legado Totó la Momposina. Eres y serás nuestra reina por siempre. Gracias por ser la inspiración más grande de la familia y por llevar nuestro folclor al mundo. Vuela muy alto. Mucha fuerza para toda la familia. Te amaremos por siempre. NUESTRO ORGULLO”, escribió Fariana, cantante y pariente de Totó.

“Me duele profundamente su partida. Tuve el privilegio de conocerla, admirarla y apreciarla. Totó no solo cantaba: ella invocaba la tierra, el río, la memoria y los tambores de Colombia”, escribió el violinista cubano Alfredo de la Fe.