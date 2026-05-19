Por qué Hacienda perdió el caso contra Shakira y deberá devolverle millones: todos los detalles

La justicia española le dio un giro histórico a uno de los procesos fiscales más mediáticos de los últimos años. Después de más de ocho años de disputa, la Audiencia Nacional concluyó que la cantante colombiana Shakira no debía ser considerada residente fiscal en España en 2011 y ordenó anular las sanciones que le había impuesto la Agencia Tributaria. El fallo obliga ahora al fisco español a devolverle más de 55 millones de euros —más de 64 millones de dólares con intereses— y deja abierta una discusión sobre los métodos utilizados por Hacienda en casos contra celebridades.
El núcleo del caso estuvo centrado en una pregunta clave: ¿vivía realmente Shakira en España en 2011? Para Hacienda, sí. Para la defensa de la artista, no. Y finalmente, la justicia terminó dándole la razón a la barranquillera.
La legislación española establece que una persona debe permanecer más de 183 días al año en el país para ser considerada residente fiscal. La Agencia Tributaria sostuvo durante años que la cantante ya tenía en España el centro de su vida personal y económica debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, entonces jugador del FC Barcelona.