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Masacre en Colombia: Ataque en vía Ocaña-Ábrego deja seis muertos, entre ellos un líder social y escoltas de la UNP

Seis personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado en el sector de Capitán Largo, zona rural del municipio de Ábrego, en Norte de Santander.

  • Masacre en Colombia: Ataque en vía Ocaña-Ábrego deja seis muertos, entre ellos un líder social y escoltas de la UNP
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades investigan un ataque armado en el que murieron seis personas este 19 de mayo en la vía Ocaña-Ábrego, Norte de Santanter. Entre las víctimas se encuentra Freiman Velázquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), quien se desplazaba en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo en el que viajaba Velázquez junto a su esquema de seguridad fue interceptado en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego. Hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta.

De interés: Alerta en el oriente del país por francotiradores del ELN: van 3 muertos y 4 heridos en los últimos meses

En el hecho también murieron integrantes del esquema de seguridad asignado al líder social. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la identidad de todas las víctimas y esclarecer las circunstancias del ataque.

Según testigos, los responsables del hecho portaban armas de largo alcance y atacaron el vehículo en múltiples oportunidades. Hasta ahora no se ha informado sobre capturas ni sobre la identidad de los atacantes.

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