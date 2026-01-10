Murió Beatriz González, una de las grandes maestras del arte colombiano

Falleció a los 93 años la artista plástica santandereana Beatriz González, una de las más grandes maestras del arte en Colombia, quien trabajó en profundidad el tema del conflicto armado colombiano, siempre desde el lado de las víctimas. Su muerte fue confirmada por su hijo, Daniel Ripoll, en la tarde de este viernes.
Aunque aún se conocen más detalles sobre el fallecimiento de la artista, su partida marca un antes y un después en la historia del arte colombiano.
