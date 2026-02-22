Paisas se reforzará con otro ex-NBA y un estelar de Selección Colombia para buscar la Final Four

Felices por ser uno de los seis equipos que repiten en los cuartos de final en la Basketball Champions League, BCL, y con la firme convicción de clasificar a la Final Four, se encuentran el técnico Daniel Seoane y el propietario de Paisas, Daniel Hazan. Por ello, el quinteto tendrá nuevos refuerzos para encarar la confrontación ante Nacional de Uruguay. El rival es difícil, pues los uruguayos, que hicieron ronda perfecta con seis victorias, cuentan con una nómina comandada por Connor Zinaich, el jugador más valioso del Grupo B, que logró un promedio de 19,8 puntos por partido, con una efectividad del 56% en los lanzamientos convertidos y 9,6 rebotes.

Pero Seoane y Hazan están convencidos de que los nuevos jugadores que tendrán complementarán de gran manera a Michael Miles, Brandon Tabb y Brandon Weatherspoon para alcanzar el objetivo de ganar la serie ante los uruguayos y avanzar, por primera vez, a la Final Four. Luego de sus compromisos con sus respectivas selecciones, los elegidos por Paisas regresarán a Medellín para preparar el duelo en el coliseo Iván de Bedout ante Nacional. De igual forma se contará con otro norteamericano, un ex-NBA que, según lo dicho por Daniel Hazan será la sensación, un regalo que el dueño del equipo le quiere traer a la afición antioqueña que se ha ganado su corazón. Hablamos con el técnico Seoane para conocer más detalles del análisis que hace del rival y de la serie que arranca el 6 de marzo en el Iván de Bedout y que luego se traslada a Montevideo para los duelos del 14 y 15 del mismo mes.

¿Qué significa para usted volver a estar en los cuartos de final de la BCL?

“Primero que todo es una felicidad por ser otra vez uno de los clasificados a cuartos de final y ser uno de los seis que repiten esta instancia de manera consecutiva. Nos alegra mucho tener esa consistencia en los resultados. Ya tenemos la experiencia del torneo pasado, ya sabemos lo que es un jugar unos cuartos de final y por eso nos estamos preparando muy bien para buscar avanzar a la siguiente fase”.

¿Qué refuerzos va a tener Paisas para los cuartos?

“Con un gran esfuerzo de la gerencia nos hemos reforzado bien, porque ya sabemos que se debe mejorar el nivel de lo que vamos a mostrar, y aunque no podemos decir los nombres aún, estamos convencidos de que los jugadores colombianos y extranjeros que llegan nos van a aportar ese plus que requiere el equipo para poder vencer a un rival fuerte como Nacional”.

¿Qué análisis hace de Nacional de Uruguay?

“Es un equipo muy físico, que llega invicto con seis victorias, mantiene la base del año pasado con cinco extranjeros. Conservan el entrenador y tienen muchas fortalezas, pero hemos visto muchos partidos de ellos, conocemos cómo juegan y a qué juegan, pero nosotros nos preocupamos más por estar fuertes, por hacer valer nuestra localía y por atacar sus debilidades para poder lograr la victoria”.

¿Cuándo vuelven los jugadores que fueron a sus selecciones para continuar con la preparación?

“Sí, en este momento todos los equipos estamos viviendo esa situación. A Nacional se le fueron dos jugadores a la Selección de Panamá y dos más están con Uruguay. Entones, en nuestro caso, tienen que viajar y volver el 3 de marzo para seguir con la preparación. Es algo que nos afecta a todos, salvo a los clubes de NBA o Euroliga, todos los demás sufrimos esa circunstancia. Por fortuna los nuestros no tienen que hacer largos viajes y esperamos tenerlos en óptimas condiciones desde el 3 de marzo para preparar el juego en casa”.

¿Qué mensaje le envía a los aficionados de Paisas para que los acompañen el 6 de marzo?

“Nos estamos preparando muy bien y sabemos que los jugadores que van a llegar para reforzar el equipo son top, de gran nivel porque queremos ganar en casa para luego ir a buscar en Uruguay el cupo. Para ese duelo en el Iván de Bedout es importante contar con la afición que nos ha demostrado su cariño y respaldo, ojalá podamos tener la arena llena para entre todos lograr el objetivo”.

Paisas le solicitará a la Federación acciones para mejorar la Liga Profesional

Jorge Saldarriaga, presidente de Paisas y Daniel Hazan (foto) dueño del equipo, informaron que harán una serie de peticiones a la Federación Colombiana de Baloncesto con el objetivo de mejorar el nivel de la competencia local. “Somos bicampeones y queremos exponer algunas cosas que consideramos que se deben mejorar, para que el nivel siga creciendo y para que las reglas seas claras desde el primer momento”, comentó Saldarriaga. “Creemos que hay cosas que se deben manejar la Federación para que la Liga siga creciendo, lo que queremos es que el baloncesto de Colombia sea protagonista en la región y aumente su calidad”, complementó Hazan.

¿Qué trae Nacional de Uruguay?