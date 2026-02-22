Sergio Restrepo: “La filosofía del empresario antioqueño hay que protegerla”

Sergio Restrepo Londoño es un testimonio vivo de la historia empresarial y cívica de Antioquia. Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI cumplió un papel fundamental, no solo para la gestación y creación de iniciativas tan importantes como Proantioquia y el Sindicato Antioqueño, sino que fue uno de los protagonistas tras la construcción de Puerto Antioquia.
También es el exgerente vivo más antiguo de EPM y cumplió un rol crucial en la materialización de la central hidroeléctrica de Guatapé.
Con la perspectiva que dan los años, Restrepo recogió sus vivencias en un libro de memorias, titulado Dejando huellas, en el que, entre muchos episodios, reconstruye cómo hace medio siglo el empresariado paisa unió fuerzas para hacerle frente a la arremetida de capitales externos que se estaban apropiando de las principales compañías de la región, para dar vida a lo que luego se conocería como el GEA.