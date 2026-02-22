Luis Miguel López, candidato conservador a la Cámara: “No nos da miedo decir lo que creemos y si eso es radical”

Hace cuatro años, cuando era un desconocido en la política, dio la sorpresa y sacó más de 50.000 votos que le alcanzaron para llegar a la Cámara de Representantes. Ahora, a sus 33 años, Luis Miguel López es la cabeza de lista del Partido Conservador en Antioquia y busca reelegirse en la Cámara.
López hace parte de Unión Familia, la filial política que nació de Lazos de Amor Mariano, una de las comunidades católicas más grandes no solo de Colombia sino del continente y la que lo llevó a la política. Hace cuatro años su candidatura era una apuesta, ahora es una certeza. Tanto, que le ofrecieron ir al Senado pero fue él quien quiso mantenerse en la Cámara.
Puede leer: Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos a la Cámara por Antioquia
Sus propuestas son las mismas que ya lo llevaron al Congreso: “la defensa de la fe y los valores de la familia”. Eso significa para López y su equipo político y religioso estar, entre otras cosas, en contra del aborto, de la eutanasia, de la educación sexual en los colegios y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.