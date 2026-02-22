Video | Agónico gol de Isabela Díaz mantiene con vida a Colombia en el Sudamericano Sub 20 de Paraguay

En una de las últimas jugadas del compromiso y luego de luchar e insistir por todos los medios, Colombia logró el empate ante Paraguay 1-1 y sumó su primer punto en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El tanto fue marcado por la volante Isabela Díaz, quien tras una gran acción colectiva, sacó el remate para vencer a la arquera Tamara Amarilla, quien se mostraba como la figura del partido, pues en el segundo tiempo, había evitado en más de tres ocasiones la caída de su arco. Tras un primer tiempo sin goles, en la segunda parte se presentó una acción de imprudencia de la jugadora Lina Arboleda le comete una falta a Kiara Florentín y la central no duda en sancionar el penal, en el primer minuto de juego.

Pamela Villalba tomó la pelota y cobró fuerte abajo para vencer a la arquera Luisa Agudelo, que adivinó el cobro pero no alcanzó a taparlo, pues fue bien cobrado por la paraguaya. Colombia nunca bajó los brazos y siguió insistiendo, sobretodo con mejores opciones desde que llegó al campo Mariana Mosquera, quien ingresó a los 51 minutos y empezó con sus gambetas a generar peligro sobre el área de las anfitrionas. Pero la arquera Tamara Amarilla se lucía con sus atajadas, aumentando la angustia de las cafeteras, quienes a pesar de la ansiedad, seguían buscando el arco para igualar las acciones. En una llegada con Maithé López, la colombiana luchó el balón y recibió un rodillazo en el área, inicialmente la árbitra peruana Elizabeth Tintaya no sancionó la falta, pero fue llamada por el VAR y tras analizar la acción, decretó el penal.

Volvió a aparecer la esperanza para Colombia y la volante Juana Ortegón, una de las más experimentadas del equipo tomó la pelota, sobró, pero la arquera Amarilla, adivinó la zona del remate. La arquera voló y evitó la caída de su arco, a los 82 minutos, para mostrarse como la jugadora del partido. A pesar del golpe que recibió Colombia, la antioqueña Mariana Mosquera siguió animando a sus compañeras y con sus gambetas buscaba generar llegadas. Fue así como en el tiempo de reposición a los 90+2, llegó por fin la acción de gol para Colombia, a través de Isabela Díaz, quien remató por el centro del área, tras un pase de Marian Sterling. Un descanso para el grupo y una felicidad para los aficionados que llegaron hasta el Carfem, Ypané para apoyar a las dirigidas por Carlos Paniagua.