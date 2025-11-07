x

Festival Musas Música, subasta de libros únicos y otros eventos para no perderse este fin de semana

Hay de todo este fin de semana, salsa en Manrique, empanadas bailables, cuentería y más. Así se puede programar en Medellín este fin de semana.

    La programación del festival Musas Música será viernes, sábado y domingo. FOTO Cortesía Festival
hace 13 horas
Este fin de semana se celebra la tercera edición del festival Musas Música, que se ha consolidado como un espacio de encuentro, creación y visibilidad para proyectos artísticos liderados por mujeres en Medellín.

Le puede interesar: 35 años de Danza Concierto: así será la celebración

Este año, el evento será itinerante y recorrerá diferentes espacios de la ciudad llevando diversidad de sonidos, artes y experiencias. El cierre tendrá lugar en el municipio de Jardín, Antioquia, como símbolo de expansión y encuentro con nuevos públicos.

Musas Música comenzó en 2021 por iniciativa de Felisa Tambor. La primera edición fue en el Parque La Presidenta, la segunda, en 2023, fue en la Casa Teatro El Poblado.

El festival nació con la idea de ser un espacio para las mujeres. Vivir de la música no es fácil para nadie, pero menos para ellas. Felisa lo sabe porque lleva años haciendo música, y sabe también que además de ser artista, tocar y hacer canciones, hay que ser gestora, manager, todo lo que sea necesario. En ese camino la creación se expande a otras áreas y el festival quiere acoger a todas.

"El nombre del festival habla de música, pero le hemos venido dando un vuelco porque todas tenemos tantas fases tan cambiantes y somos energía creadora en todos los sentidos. Es superinteresante ver cómo se han conjugado diferentes disciplinas y manifestaciones artísticas alrededor de este encuentro. En el pasado hicimos un libro, tuvimos conversaciones con una nena que es productora, musical y con una empresa de marketing", dice Felisa.

Este año, además de las presentaciones musicales de Karen Armir, Ximena Toro, Liliana Romero, Chelo La Cabra, Cynthia Montaño y Bella Álvarez, estará el mercado musas, con emprendimientos de todo tipo liderados por mujeres, y un círculo de la canción donde la idea es componer entre todos, artistas y asistentes.

Además, esta edición del Festival es especial, pues a este espacio, creado por Felisa se sumaron Dosis Margarita, Ximena Toro, Roedora y Keren Armir, entre todas sumaron fuerzas para posible hacerlo.

Vivir de la música nace como un sueño, es una pasión, pero puede convertirse fácilmente en una pesadilla que incluye jornadas de trabajo extenuantes, inversión de dinero, tiempo ya veces pocas ganancias.

Ellas se juntaron con la intención de hablar, de apoyarse y acompañarse, y en ese proceso fueron dando vida a esta tercera edición del festival, que este año va más allá de Medellín, pues la jornada de clausura será en Jardín. Musas Música es un espacio pensado para mujeres, pero está abierto a todos. La programación será así:

Viernes 7 de noviembre

Círculo de canción - creación colectiva con Keren Armir en Comfenalco Sede Castilla (Cra. 65 #95-57) a las 4:00 pm

Sábado 8 de noviembre

Festival Musas Músicas con presentaciones de Ximena Toro, Liliana Romero Música, Chelo La Cabra, Cynthia Montaño y Bella Álvarez.

Mercado de las Musas: bazar de emprendimientos liderados por mujeres. Ambos eventos serán en el Parque Biblioteca Belén (Cra. 76 #18a-19) entre la 1:30 pm a 7:30 pm

Domingo 9 de noviembre

Concierto infantil con Cantarina en el Teatro Municipal de Jardín a las 3:00 pm

Subasta de libros únicos

Este viernes 7 de noviembre la librería de La Pascasia celebrará la segunda edición de la subasta silenciosa de libros únicos Me importa un libro, un espacio para buscar y comprar libros inencontrables, raros, escasos, joyas literarias. “Hicimos una exquisita selección de libros únicos y de escasa distribución en Colombia para la exclusiva lectura de los mejores postores”, dicen desde la librería. Gran espacio para empezar a comprar regalos para la temporada, o simplemente para pasar el rato.

Empanada y baile en el Club Unión

Las empanadas bailables, formato tradicional del Club Unión, se podrán comer y gozar este fin de semana en Medellín. El evento, que regresó a este establecimiento icónico de la ciudad en marzo, se llevará a cabo hoy a las 7 p.m. La entrada cuesta 40.000 pesos, será la big band El Sueño del Maestro la que estará a cargo de la música y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al 3175172222.

Manrique espera a los amantes de la salsa

Este sábado se llevará a cabo el Festival Manrique Rueda La Salsa, un evento gratuito que busca rendirle homenaje a este género musical. Será en la cancha El Pomar de este barrio ubicado en el nororiente de la ciudad, donde se presentarán en vivo las orquestas La Pregonera y La Eterna. Los bailarines de las compañías Unión Latina y Proyecto M también harán parte de este evento.

El objetivo de este festival es mantener viva la memoria de la salsa en Medellín, ritmo que tiene un lugar central en la historia musical de la capital antioqueña.

No se pierda el festival del Ramen

Hasta el 9 de noviembre, en 19 restaurantes ubicados en Medellín, Sabaneta, Envigado y Llanogrande, podrá probar este plato japonés por solo 27.900 pesos. Cada uno de los participantes tendrá una versión diferente del ramen, el cual lleva fideos de trigo en caldo caliente, carne, huevo, vegetales y condimentos.

Cuentería en Vivapalabra

Hoy, en la Corporación Cultural VIVAPALABRA, se presentará Barataria, el show con el que el cuentero paisa Jota Villaza celebra sus 40 años de carrera artística. En este espacio, un ilustre don Paisa contará las aventuras de Sancho Panza, el fiel compañero de Don Quijote de la Mancha. El espectáculo será a las 7:30 p.m. y la boleta cuesta 18.000 pesos.

Utilidad para la vida