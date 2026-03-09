La defensora del Pueblo rechazó polémico video de Benedetti burlándose de candidatos

La jornada electoral del 8 de marzo dejó una nueva conformación del Congreso de la República y tres nuevos candidatos a la presidencia, sin embargo, fueron varios los que no alcanzaron curul o quedaron fuera de la competencia para llegar a la Casa de Nariño. Estas personas recibieron una burla pública de uno de los funcionarios que debería ser garante del proceso electoral.

Se trata de Armando Benedetti, quien lidera el Ministerio del Interior. Esa cartera es la encargada de garantizar la seguridad, transparencia y orden público en las elecciones en coordinación con la Fuerza Pública y entidades de control.

Lea también: Ministro Benedetti parece jefe de campaña impulsando el “frente amplio” para elecciones del 2026

A través de las redes sociales, el ministro publicó un video riéndose y burlándose de quienes se “quemaron” dentro de los comicios del pasado domingo.

“Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”, fue lo que expresó Benedetti a través de su cuenta de X.

La voz de rechazo no se hizo esperar, pues la defensora del pueblo, Iris Marín, le hizo saber a través de la red social la gravedad del mensaje del jefe de la cartera que debe garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático.