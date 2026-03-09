x

La defensora del Pueblo rechazó polémico video de Benedetti burlándose de candidatos

La defensora del Pueblo ya expresó su preocupación por el video del funcionario, quien debería ser garante del proceso electoral y generó la alerta ante la Procuraduría.

  • Iris Marín criticó al ministro Armando Benedetti por la falta de neutralidad como garante electoral al publicar un video en sus redes sociales. Foto: Colprensa
    Iris Marín criticó al ministro Armando Benedetti por la falta de neutralidad como garante electoral al publicar un video en sus redes sociales. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La jornada electoral del 8 de marzo dejó una nueva conformación del Congreso de la República y tres nuevos candidatos a la presidencia, sin embargo, fueron varios los que no alcanzaron curul o quedaron fuera de la competencia para llegar a la Casa de Nariño. Estas personas recibieron una burla pública de uno de los funcionarios que debería ser garante del proceso electoral.

Se trata de Armando Benedetti, quien lidera el Ministerio del Interior. Esa cartera es la encargada de garantizar la seguridad, transparencia y orden público en las elecciones en coordinación con la Fuerza Pública y entidades de control.

Lea también: Ministro Benedetti parece jefe de campaña impulsando el “frente amplio” para elecciones del 2026

A través de las redes sociales, el ministro publicó un video riéndose y burlándose de quienes se “quemaron” dentro de los comicios del pasado domingo.

“Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”, fue lo que expresó Benedetti a través de su cuenta de X.

La voz de rechazo no se hizo esperar, pues la defensora del pueblo, Iris Marín, le hizo saber a través de la red social la gravedad del mensaje del jefe de la cartera que debe garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático.

“Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”, expresó Marín. “Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, agregó la defensora del pueblo.

“El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores. Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de Derecho”, destacó la funcionaria.

Este video pondría en riesgo disciplinario al ministro del Interior, pues los funcionarios del gabinete tienen prohibida la difusión o la manifestación en contra de cualquier partido político o candidato, por lo que, en caso de que la Procuraduría encuentre una participación indebida del ministro en política, podría imponer sanciones que van desde multas hasta una destitución e inhabilidad para ejercer cargos con el Estado.

No sería la primera vez que el ministro es cuestionado por presunta participación en política, pues inclusive, siendo jefe de la cartera del Interior, algunos sectores han rechazado la forma en la que ha declarado públicamente sobre la estrategia electoral de las colectividades afines al gobierno desde el inicio de las campañas electorales.

Siga leyendo: “Hacer campaña fue imposible”: Cambio Radical se baja de Comisión Electoral y cuestiona neutralidad del Gobierno

En respuesta, Benedetti le escribió a Marín: “Usted es testigo que en estas elecciones el Gobierno fue garante para la seguridad de TODOS los candidatos: El 100% de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y CITREP fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección”.

Política
Procuraduría
Defensoría del Pueblo
Ministerio del Interior
Democracia
Gobierno Nacional
Elecciones 2026
Elecciones
Colombia
Armando Benedetti
