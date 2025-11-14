Fact check: MinSalud niega informe de la Defensoría diciendo, sin pruebas, que “crisis de medicamentos fue fabricada”

Respuestas, datos y críticas le llovieron al Ministerio de Salud por negar que en Colombia existe una crisis de acceso a medicamentos. En un video de un minuto —compartido en las redes sociales de la entidad— se refieren a esta situación como “supuesta”, que “no existe” y hasta que “es fabricada”. Para sostener esas afirmaciones, que contradicen un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, hablaron de “conflictos de intereses” de algunos actores del sistema. Sin embargo, no presentaron datos que soportaran esas afirmaciones.
El material audiovisual inicia señalando que “los datos” del Ministerio “comprueban” que entre 2022 y 2024, “la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo aumentó”. “Hoy más colombianos acceden a tratamientos complejos que antes eran un privilegio de pocos”, dijo la comunicadora que presentaba el video.