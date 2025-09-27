“El pasillo de la fama”: las historias de los presidentes del mundo a los que Estados Unidos les retiró la visa

El retiro o la negativa de visas se ha convertido en un recurso diplomático de Washington para enviar mensajes políticos. En Colombia, el antecedente más fuerte lo vivió Ernesto Samper. En 1996, tras el escándalo del proceso 8.000 y las acusaciones de que su campaña presidencial había recibido dineros del cartel de Cali, Estados Unidos decidió retirarle la visa.

El hecho marcó un quiebre en las relaciones bilaterales y, casi tres décadas después, Samper sigue sin poder ingresar a territorio norteamericano. La medida fue interpretada entonces como una forma de presión internacional en medio de una crisis política interna.

En la arena internacional, varios mandatarios han pasado por situaciones similares. El expresidente costarricense Óscar Arias, premio Nobel de Paz, reveló en 2025 que Washington le había cancelado la visa poco después de cuestionar abiertamente a Donald Trump en redes sociales. El episodio generó indignación en Costa Rica, donde se entendió como una represalia directa a su postura política.