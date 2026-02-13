x

Estos fueron los productos más pedidos en Rappi en 2025

La aplicación de delivery hizo su balance sobre los productos más pedidos, los días de mayor actividad, la entrega más rápida y el tiempo que les ahorró a los colombianos. Aquí todos los detalles.

    El Rappi Rewind 2025 reveló datos como el día con más órdenes, el domicilio entregado más rápido y el usuario más fiel. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La startup Rappi se ha consolidado como uno de los unicornios tecnológicos más valiosos en el país y en Latinoamérica. Parte de esto ha sido su crecimiento en Colombia, así lo revela su Rewind 2025, el balance de la aplicación respecto al año anterior.

En este balance, la compañía reveló su influencia en territorio nacional, donde amplió su presencia a 10 ciudades, siendo los nuevos puntos Ibagué, Popayán y Cartagena.

Lea también: Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking

Rappi también compartió en su balance algunos datos, como los productos favoritos de los colombianos, el día con más pedidos y los kilómetros recorridos en 2025.

La hamburguesa, el sushi y las arepas lideraron la “batalla de sabores” en Rappi

De acuerdo con el Rappi Rewind 2025, la hamburguesa fue el producto más solicitado a través de la app con más de 1,8 millones de órdenes en el año. Así mismo, el sushi superó en órdenes al tradicional pollo asado, teniendo algo más de 700.000 pedidos.

En otra batalla, la arepa ganó terreno sobre la empanada, teniendo 510.000 órdenes en el 2025. En el caso de las temporadas, también hubo un repunte por las tradiciones navideñas, pues se registraron más de 120.000 pedidos que incluyeron buñuelos y natilla.

En el caso de los licores, la Club Colombia Dorada fue la más pedida los fines de semana y en la categoría de Rappi Turbo los productos más solicitados entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m. fueron los bananos, los huevos y el aguacate Hass.

El usuario más fiel, la entrega más rápida, la propina más alta y otros récords en Rappi

En el 2025 se registraron varios récords en la app Rappi, como el usuario más fiel que se ubicó en Bogotá y realizó cerca de 2.350 pedidos al año, es decir, más de 6 órdenes al día en promedio y acumulando un gasto anual de $145 millones.

Por otro lado, el pedido de supermercado más grande tuvo 75 ítems y su valor se aproximó a los $7 millones. La propina más alta se entregó en una sola orden y fue de $65.000, en la ciudad de Pereira.

En cuanto a velocidad, el domicilio más rápido del año llegó en solo 3 minutos, en Bogotá, con un Gatorade como protagonista y el día de mayor actividad fue el domingo, 9 de noviembre, cuando se gestionaron cerca de 780.000 pedidos en una sola jornada.

Durante el año, los repartidores recorrieron alrededor de 400.000 kilómetros en todo el territorio nacional y se estima que Rappi les ahorró a los colombianos más de 51 millones de horas que habrían pasado en filas o trancones.

Siga leyendo: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

