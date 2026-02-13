Estos fueron los productos más pedidos en Rappi en 2025

La startup Rappi se ha consolidado como uno de los unicornios tecnológicos más valiosos en el país y en Latinoamérica. Parte de esto ha sido su crecimiento en Colombia, así lo revela su Rewind 2025, el balance de la aplicación respecto al año anterior.
En este balance, la compañía reveló su influencia en territorio nacional, donde amplió su presencia a 10 ciudades, siendo los nuevos puntos Ibagué, Popayán y Cartagena.
Rappi también compartió en su balance algunos datos, como los productos favoritos de los colombianos, el día con más pedidos y los kilómetros recorridos en 2025.