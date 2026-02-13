Vereda de un municipio de Antioquia cuenta con una nueva escuela para 50 estudiantes

Empresas Públicas de Medellín y la Alcaldía de Amalfi hicieron entrega a la comunidad de la vereda Los Toros una nueva sede educativa – que lleva ese mismo nombre– del Centro Educativo Rural Tinitacita.
Lea más: Nunca es tarde para estudiar: en Bello abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores, ¿cómo puede inscribirse?
La escuela tiene una área total de 305 metros cuadrados y capacidad para 50 estudiantes que se distribuirán en dos aulas, una para primaria y otra para secundaria. Además, cuenta con 3 baños, cocineta, comedor, un espacio para los docentes y accesos para personas con movilidad reducida. Esta obra es producto del convenio que se firmó en noviembre de 2024 entre las dos entidades.