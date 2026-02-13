1 de cada 3 estudiantes en Medellín se gradúa sin las habilidades básicas de comprensión lectora, ¿qué pasa?

De acuerdo con el más reciente informe de Medellín Cómo Vamos, sobre Calidad de Vida y Percepción Ciudadana, 1 de cada 3 estudiantes se gradúa sin alcanzar las habilidades básicas de comprensión lectora, lo que indica que si bien el hábito de leer no se ha perdido en la ciudad, en muchos casos se convierte más en una actividad de rutina que de reflexión.
El problema, según las fuentes consultadas, es que no sólo los estudiantes de bachillerato de la ciudad y quienes están a punto de graduarse padecen de este “mal”, pues incluso la falencia es evidente desde los dos primeros grados escolares. Según el índice lector realizado por Early Grade Reading Assessment (EGRA), el Banco Mundial y la Gobernación de Antioquia, más del 40% de los niños de estos grados necesitaban reforzar su comprensión lectora en 2024.