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Petro atacó a Juan Guillermo Cuadrado con historia personal por decir que ahora “ceso la horrible noche”, ¿cruzó la línea?

El mandatario recibió críticas por meterse con la vida personal de Juan Guillermo Cuadrado tras una llamada que le hicieron algunos futbolistas de la Selección al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

  • El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre llamada entre jugadores de la Selección y Abelardo de la Espriella. FOTOS: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre llamada entre jugadores de la Selección y Abelardo de la Espriella. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
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A casi tres semanas de dejar el poder, el presidente Gustavo Petro sigue poniendo la confrontación como eje del estilo de su mandato. Un reciente episodio lo llevó a chocar con Juan Guillermo Cuadrado, tras el respaldo que el futbolista le expresó al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Todo comenzó con una videollamada que De la Espriella compartió en sus redes sociales, en la que aparecieron manifestándole su apoyo Cuadrado y Yerry Mina, así como otros jugadores de la Selección.

En la grabación, Cuadrado le dijo al mandatario electo: “La verdad, como tú dices, cesó la horrible noche”. Fue esa frase la que desató la respuesta del jefe de Estado.

A través de X, como ya es usual, el presidente Petro le escribió directamente al futbolista: “Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres que hoy los aplaudes han vuelto al poder, esta vez a nivel nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

El mensaje, que trajo a colación un episodio doloroso y personal de la infancia de Cuadrado, reabrió una discusión: hasta qué punto es legítimo que un mandatario apele a la tragedia privada de un ciudadano para hacer un señalamiento político. La respuesta generó debate en redes, pues muchos consideran que el presidente cruzó una línea.

“Hombre minúsculo cada día más insignificante. Su única doctrina es el odio y el resentimiento. Solidaridad con Cuadrado”, dijo, también, la saliente senadora María Fernanda Cabal, una de las voces críticas del mandatario.

En medio de la controversia, el mediocampista Juan Fernando Quintero optó por un mensaje breve y sin destinatario explícito: “¡¡Lo cortés no quita lo caballero!! (sic)”, escribió en X la misma tarde del sábado.

Aunque no mencionó a nadie, el contexto llevó a muchos a leerlo como un llamado a la mesura en el lenguaje. Y Cuadrado, que suele publicar versículos de la Biblia a modo de enseñanza, ha optado por no alimentar esa discusión.

Las fotos de Yerry Mina

Petro ya había tenido un episodio similar con Yerry Mina. En junio, el presidente compartió en X un montaje con dos fotografías del defensa de la Selección: una junto a él en un acto oficial, y otra junto al expresidente Álvaro Uribe en El Ubérrimo, donde el exmandatario había protagonizado un video montando a caballo alrededor del jugador. Petro acompañó las imágenes con la frase “dignidad o nostalgia de hidalgos esclavistas”, un mensaje interpretado como un señalamiento.

En ese entonces, también algunos recordaron que el cargo presidencial tiene límites. “Solidaridad con Yerry Mina ante esta baja y ruin manifestación del racismo presidencial”, dijo en ese entonces el senador electo Andrés Forero.

Episodios como ese podrían explicar las “caras largas” que se notaron cuando Petro se despidió de la Selección que iba rumbo al mundial hace unas semanas.

Siga leyendo: ¿Por qué Petro cerrará su mandato pidiéndole perdón a Hollman Morris a nombre del Estado?

Preguntas y respuestas

¿Qué le dijo Petro a Juan Guillermo Cuadrado?
A través de su cuenta de X, Petro hizo referencia al asesinato del padre del futbolista y relacionó ese hecho con los grupos armados que, según él, hoy respaldan políticamente al nuevo gobierno.
En junio protagonizó otra polémica con Yerry Mina, al publicar un montaje fotográfico acompañado de un mensaje que fue interpretado como un cuestionamiento político al defensa. Ese episodio también generó críticas sobre el uso de las redes sociales por parte del presidente.
¿Qué dijo Juan Guillermo Cuadrado sobre Abelardo de la Espriella?
Durante una videollamada compartida por el presidente electo, Cuadrado le expresó su respaldo y afirmó: ”La verdad, como tú dices, cesó la horrible noche”, una frase que motivó la reacción de Petro.

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