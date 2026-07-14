Petro atacó a Juan Guillermo Cuadrado con historia personal por decir que ahora “ceso la horrible noche”, ¿cruzó la línea?

A casi tres semanas de dejar el poder, el presidente Gustavo Petro sigue poniendo la confrontación como eje del estilo de su mandato. Un reciente episodio lo llevó a chocar con Juan Guillermo Cuadrado, tras el respaldo que el futbolista le expresó al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Todo comenzó con una videollamada que De la Espriella compartió en sus redes sociales, en la que aparecieron manifestándole su apoyo Cuadrado y Yerry Mina, así como otros jugadores de la Selección.

En la grabación, Cuadrado le dijo al mandatario electo: “La verdad, como tú dices, cesó la horrible noche”. Fue esa frase la que desató la respuesta del jefe de Estado.

A través de X, como ya es usual, el presidente Petro le escribió directamente al futbolista: “Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres que hoy los aplaudes han vuelto al poder, esta vez a nivel nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

El mensaje, que trajo a colación un episodio doloroso y personal de la infancia de Cuadrado, reabrió una discusión: hasta qué punto es legítimo que un mandatario apele a la tragedia privada de un ciudadano para hacer un señalamiento político. La respuesta generó debate en redes, pues muchos consideran que el presidente cruzó una línea.

“Hombre minúsculo cada día más insignificante. Su única doctrina es el odio y el resentimiento. Solidaridad con Cuadrado”, dijo, también, la saliente senadora María Fernanda Cabal, una de las voces críticas del mandatario.

En medio de la controversia, el mediocampista Juan Fernando Quintero optó por un mensaje breve y sin destinatario explícito: “¡¡Lo cortés no quita lo caballero!! (sic)”, escribió en X la misma tarde del sábado.