Cinco personas afectadas por humo en incendio de bodega en Medellín

Aún se investigan las causas que originaron el incidente.

  • Los bomberos en el lugar del incendio haciendo labores de enfriamiento y remoción de escombros. FOTO Dagrd.
    Los bomberos en el lugar del incendio haciendo labores de enfriamiento y remoción de escombros. FOTO Dagrd.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Durante la tarde de este miércoles 11 de marzo se registró un incendio estructural en la carrera 52 con calle 29 de Medellín, esto en el barrio Guayabal.

Lea más: Alerta por temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá: esto dicen los pronósticos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conflagración se originó en una bodega del sector, a la que de inmediato asistieron tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín para contener el fuego.

A raíz de esto, cinco personas resultaron lesionadas por inhalación de humo, quienes fueron atendidas por personal de la Secretaría de Salud del Distrito.

Entérese: Ataque de drones iraníes incendia el Burj Al Arab, el hotel más icónico de Dubái

El incendio ya fue controlado en su totalidad y por el momento se desconoce la causa que pudo generar el incidente.

Incendios en Medellín en 2026

Tan solo durante las primeras semanas de este año, a corte de febrero, la capital antioqueña acumula 122 incendios, según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Medellín (Dagrd).

De acuerdo con ese balance, de ese acumulado, 71 corresponden a incendios estructurales, 21 a quemas en sitios públicos de consideración, 17 a incendios vehiculares y 13 a incendios forestales.

En 2025, el acumulado de las autoridades daba cuenta de un total de 1.039 incendios en la cuidad, 595 de ellos de carácter estructural, 143 vehiculares, 78 forestales y los 223 restantes correspondientes a quemas realizadas en el espacio público.

Incendios
Dagrd
Medellín
