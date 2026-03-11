x

DIM tendrá un reto enorme contra Juventud: conseguir primera victoria de local en 2026 para llegar a “La Gloria Eterna”

El elenco rojo se enfrentará contra el cuadro charrúa en el Atanasio Girardot a partir de las 7:30 p.m.

  • El delantero uruguayo Enzo Larrosa anotó el gol del Medellín en el encuentro de ida . Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 60 minutos
bookmark

Noventa minutos separan al DIM de volver, después de tres años, a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y para que ese regreso a la “Gloria Eterna” se dé, el Poderoso debe vencer a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación, que se disputa este jueves en el estadio Atanasio Girardot (7:30 p.m.).

La serie va igualada a un tanto. La semana pasada, en Montevideo, los rojos se fueron adelante con un gol de Enzo Larrosa, pero se dejaron igualar con una anotación de Bruno Larregui.

El resultado genera tensión. Medellín no ha tenido su mejor rendimiento de local este semestre. Hasta ahora, el Rey de Corazones no ha ganado ningún encuentro en su casa. En los cinco duelos disputados, sacó tres empates (1-1 ante Pereira, 2-2 contra Tolima y 0-0 ante Liverpool de Uruguay); mientras que suma dos derrotas (1-2 ante Inter de Bogotá y 1-2 frente a Bucaramanga en el último duelo de Liga).

¿Cómo se sienten en el DIM para afrontar el partido?

Juventud de Las Piedra es un buen visitante. Las dos rondas previas del torneo continental que superó, las ganó a domicilio. En la primera fase eliminó a Universidad Católica de Ecuador en su estadio, en una tanda de penaltis que terminó 3-4, luego de que el marcador quedara igual en los 90 minutos.

Lo mismo ocurrió en segunda fase, ante Guaraní de Paraguay. Los charrúas se impusieron 1-2 en el juego de vuelta, disputado en Asunción, y pasaron la ronda. Además, llegan a la capital de Antioquia con la confianza de haber vencido 3-1 a Nacional uno de los grandes de Uruguay, el fin de semana. En ese encuentro jugaron con suplentes. Guardaron la plantilla titular para enfrentar al DIM.

El cuadro rojo también llega “descansado”: no jugó el fin de semana por el torneo local. Eso le dio tiempo al cuerpo técnico de preparar el encuentro de Libertadores por poco menos de una semana. En ese espacio se pulieron conceptos ofensivos y defensivos. Además, se trabajó la parte mental de los jugadores y finalizó la recuperación física de Daniel Londoño, Jhon Montaño y Baldomero Perlaza.

El primero tiene gran posibilidad de ser titular. Londoño es fundamental en la defensa de tres que plantea el cuerpo técnico. Además, su presencia le daría libertad a Frank Fabra para lanzarse al ataque con mayor ímpetu. Ese aporte de jugadores con experiencia como él y Didier Moreno será importante.

“El partido que uno se imagina es un duelo de Copa Libertadores: intensidad, planes de juego tanto de un lado como de otro. Creo que será un encuentro donde nadie se puede guardar nada desde lo físico, táctico, de actitud: es un juego de clasificación. No me lo imagino de otra manera. Ambos nos jugamos la oportunidad de estar en el torneo más importante del continente”, aseguró Alejandro Restrepo.

De lograr una victoria, DIM jugaría por undécima vez los grupos de la Libertadores (estuvo en las ediciones de 1967, 1994, 2003, 2005, 2009, 2010, 2017, 2019, 2020 y 2023). En caso de que el resultado sea adverso, el Poderoso disputaría la Copa Sudamericana. Noventa minutos decidirán, este jueves, el futuro del Medellín.

