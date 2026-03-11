Icetex amplió los plazos para solicitar créditos en el primer semestre de 2026: estas son las nuevas fechas

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció este miércoles 11 de marzo que amplió el plazo para solicitar nuevos créditos educativos para el primer semestre de 2026. Le puede interesar: Icetex reducirá deuda educativa a graduados con aporte social comprobado: así puede saber si usted aplica En esa misma línea, la institución también amplió hasta el 10 de abril el plazo para que los estudiantes con crédito vigente que no han hecho su renovación lo hagan, para seguir contando con este apoyo financiero.

Más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo de Icetex. FOTO: Archivo El Colombiano / Edwin Bustamante

“Desde el ICETEX ampliamos los períodos para quienes deseen solicitar su crédito para estudios en el país en este semestre, así como aseguramos la financiación para más de 100.000 estudiantes que continúan en educación superior y solo necesitan renovar sus créditos para seguir estudiando”, informó Álvaro Urquijo, presidente del Icetex. Los estudiantes interesados en la solicitud de nuevos créditos educativos para cubrir el costo de la matrícula en este primer semestre del año lo podrán hacer todavía, a través de diferentes líneas como el Plan Talento STEAM 40 %, Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, Plan ETDH y Educación Continua 30 %, Plan Posgrado en el país 40 % y Plan Posgrado para Medicina en Colombia.

Los estudiantes interesados en la solicitud de nuevos créditos educativos, si es de pregrado con el Plan Talento STEM 40 % mediano plazo, que permite pagar el 40 % mientras estudia la persona y el restante 60 % al graduarse, tienen oportunidad hasta el 18 de marzo. Asimismo, hasta el 13 de marzo hay tiempo si es con el Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, mediano plazo. Por otro lado, los postulantes tienen plazo para aplicar a créditos nuevos hasta el 20 de marzo, dependiendo de la opción que elijan.