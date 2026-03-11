x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Icetex amplió los plazos para solicitar créditos en el primer semestre de 2026: estas son las nuevas fechas

La entidad anunció una prórroga clave para que miles de estudiantes puedan asegurar sus estudios durante este primer semestre del año, sean nuevos o para renovar el que ya tienen.

  • La entidad ha flexibilizado su calendario para dar un respiro a quienes buscan financiación nueva o necesitan renovar su apoyo actual. FOTO: Colprensa y archivo El Colombiano / Edwin Bustamante
    La entidad ha flexibilizado su calendario para dar un respiro a quienes buscan financiación nueva o necesitan renovar su apoyo actual. FOTO: Colprensa y archivo El Colombiano / Edwin Bustamante
  • Más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo de Icetex. FOTO: Archivo El Colombiano / Edwin Bustamante
    Más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo de Icetex. FOTO: Archivo El Colombiano / Edwin Bustamante
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció este miércoles 11 de marzo que amplió el plazo para solicitar nuevos créditos educativos para el primer semestre de 2026.

Le puede interesar: Icetex reducirá deuda educativa a graduados con aporte social comprobado: así puede saber si usted aplica

En esa misma línea, la institución también amplió hasta el 10 de abril el plazo para que los estudiantes con crédito vigente que no han hecho su renovación lo hagan, para seguir contando con este apoyo financiero.

Más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo de Icetex. FOTO: Archivo El Colombiano / Edwin Bustamante
Más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo de Icetex. FOTO: Archivo El Colombiano / Edwin Bustamante

“Desde el ICETEX ampliamos los períodos para quienes deseen solicitar su crédito para estudios en el país en este semestre, así como aseguramos la financiación para más de 100.000 estudiantes que continúan en educación superior y solo necesitan renovar sus créditos para seguir estudiando”, informó Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.

Los estudiantes interesados en la solicitud de nuevos créditos educativos para cubrir el costo de la matrícula en este primer semestre del año lo podrán hacer todavía, a través de diferentes líneas como el Plan Talento STEAM 40 %, Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, Plan ETDH y Educación Continua 30 %, Plan Posgrado en el país 40 % y Plan Posgrado para Medicina en Colombia.

Los estudiantes interesados en la solicitud de nuevos créditos educativos, si es de pregrado con el Plan Talento STEM 40 % mediano plazo, que permite pagar el 40 % mientras estudia la persona y el restante 60 % al graduarse, tienen oportunidad hasta el 18 de marzo.

Asimismo, hasta el 13 de marzo hay tiempo si es con el Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, mediano plazo. Por otro lado, los postulantes tienen plazo para aplicar a créditos nuevos hasta el 20 de marzo, dependiendo de la opción que elijan.

La entidad también informó que más de 100.000 estudiantes que se encuentran estudiando en este momento con crédito educativo y quienes tengan programado continuar con el apoyo financiero, y aún no han realizado la renovación, deben hacer este trámite antes del 10 de abril, nueva fecha de plazo para este proceso.

Esta ampliación de los tiempos para la renovación de créditos educativos beneficia a estudiantes provenientes de más de 1.100 municipios en los 32 departamentos del país.

También le puede interesar: ¿Aída Quilcué, inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Dudas jurídicas por aval de MAIS a Barreras

Temas recomendados

Educación
Educación superior
Estudiantes
Redes sociales
Población
Instituciones educativas
Universidad
Jóvenes
Gobierno Nacional
Comunidad
Dinero
Icetex
Futuro
Comunicado
presupuesto
Estudio
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida