Prescott, el gigante de 16 años que de recogebolas pasará al arco del Bayern Múnich de Luis Díaz

Leonard Prescott es un gigante. Con sus 1,96 metros de estatura, el guardameta es considerado una de las grandes joyas del Bayern Múnich y podría debutar próximamente en el primer equipo, compartiendo vestuario con figuras de la talla del colombiano Luis Díaz y Harry Kane.
Lo que más sorprende es su juventud: apenas tiene 16 años y forma parte de la disciplina bávara desde los 13, cuando los cazatalentos quedaron impactados por sus reflejos, velocidad y rica técnica del deportista que nació en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2009.
El joven que hoy sueña con heredar los guantes de Manuel Neuer es el mismo que, hasta hace poco, observaba cada movimiento del capitán desde la línea de fondo en su rol de recogebolas del Allianz Arena.