Prescott, el gigante de 16 años que de recogebolas pasará al arco del Bayern Múnich de Luis Díaz

Leonard Prescott es un gigante. Con sus 1,96 metros de estatura, el guardameta es considerado una de las grandes joyas del Bayern Múnich y podría debutar próximamente en el primer equipo, compartiendo vestuario con figuras de la talla del colombiano Luis Díaz y Harry Kane. Lo que más sorprende es su juventud: apenas tiene 16 años y forma parte de la disciplina bávara desde los 13, cuando los cazatalentos quedaron impactados por sus reflejos, velocidad y rica técnica del deportista que nació en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2009. El joven que hoy sueña con heredar los guantes de Manuel Neuer es el mismo que, hasta hace poco, observaba cada movimiento del capitán desde la línea de fondo en su rol de recogebolas del Allianz Arena.

Un llamado de emergencia en Champions

La puerta del plantel profesional se le abrió a Leonard recientemente. Fue para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, donde el Bayern goleó 6-1 al Atalanta en Italia. El técnico belga Vincent Kompany decidió incluir al juvenil en la convocatoria, aunque finalmente no jugó Prescott, de largos brazos y una agilidad asombrosa, nació en Nueva York pero se crió en Berlín, formándose inicialmente en las inferiores del Union Berlin. Lea: “Nadie vive del pasado”: Luis Díaz habló de su actualidad con Bayern Múnich y reveló su más grande ambición con el equipo Además de su físico, destaca por su excelente juego con los pies, la calma que transmite bajo presión y una visión de juego extraña a su edad para liderar la línea defensiva. Estas virtudes ya lo han llevado a representar a Alemania en la categoría sub-17.

El dilema en la portería bávara

La urgencia del Bayern nace por las lesiones que enfrenta en el arco. Al proceso de recuperación de Manuel Neuer, quien sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo el pasado 6 de marzo, se sumó la baja de Jonas Urbig. Según el periodista Martin Volkmar de Sport1, Urbig sufrió una conmoción cerebral tras un violento choque con Nikola Krstovic en el duelo ante Atalanta y estará fuera de las canchas al menos diez días. Ante este panorama, Kompany debe decidir: apostar por la veteranía de Sven Ulreich (37 años), quien no suma minutos oficiales desde septiembre de 2024, o dar la alternativa al joven Prescott, que tiene un contrato hasta 2027 pero es pretendido por varios clubes europeos.

Duelo clave ante el Leverkusen