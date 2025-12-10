x

Emiten orden de captura contra Iván Mordisco por genocidio pueblo indígena en el Cauca

Se expidieron órdenes de captura contra Mordisco y otros 13 miembros de su estructura. Entre ellos, tres cabecillas, cinco comandantes de comisión, un comandante de milicias y tres militantes.

  Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Foto: captura de video
    Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 9 horas
bookmark

Por solicitud de la Fiscalía, un juzgado emitió orden de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, por su presunta responsabilidad en el genocidio del pueblo indígena nasa en el norte del Cauca. La decisión también cobija a otros 13 integrantes de esa estructura armada.

La decisión se sustenta en una investigación que, según el ente acusador, permitió documentar al menos 32 hechos delictivos cometidos desde 2022, entre homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, que dejan 43 víctimas.

Entre ellas figuran 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades tradicional, 8 firmantes del Acuerdo de Paz y 5 sabedores ancestrales, estos últimos asesinados como parte de una estrategia que, según la Fiscalía, busca “minar la existencia misma de la comunidad”.

Los hechos, atribuidos al Frente Dagoberto Ramos, ocurrieron en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló, zonas donde la población nasa ha sido históricamente blanco de violencia.

Le puede interesar: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?

Según la Fiscalía, los ataques no son hechos aislados, sino parte de una política criminal orientada al exterminio del pueblo indígena para apoderarse de territorios ancestrales y “evitar cualquier resistencia” al control armado del EMC en el norte y oriente del Cauca.

Los sabedores ancestrales asesinados y los líderes indígenas atacados -señala la investigación- representan pilares de la organización social nasa, y su eliminación tendría como propósito desestructurar la defensa territorial de estas comunidades.

Para sustentar la solicitud de las órdenes de captura, la investigación fue adelantada de manera conjunta por la Vicefiscalía, la Dirección Seccional del Cauca, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis de Seguridad Ciudadana.

Las órdenes de captura contra fueron emitidas contra: Iván Mordisco, máximo jefe del EMC. Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, señalado cabecilla y otros 10 integrantes, entre jefes de comisión, mandos de milicias y milicianos.

Conozca: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no

Estos últimos serían, según la Fiscalía, los responsables directos de ejecutar los ataques sistemáticos contra la población nasa.

Los delitos imputados incluyen genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado. Se trata de una de las imputaciones más graves contra el Estado Mayor Central desde su consolidación como la estructura disidente más poderosa del país.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué acusan a ‘Iván Mordisco’ de genocidio?
La Fiscalía sostiene que los ataques contra el pueblo nasa fueron sistemáticos y orientados a su exterminio para controlar territorios ancestrales en el norte del Cauca.
Cuántas víctimas dejó la ofensiva del EMC en el Cauca?
La investigación documenta 43 víctimas desde 2022, entre comuneros indígenas, líderes tradicionales, firmantes de paz y sabedores ancestrales.
Qué estructura habría ejecutado los ataques?
Los hechos se atribuyen al Frente Dagoberto Ramos del EMC, que opera en Caldono, Toribío, Corinto, Caloto, Miranda, Páez, Jambaló y Santander de Quilichao.

