Emiten orden de captura contra Iván Mordisco por genocidio pueblo indígena en el Cauca

Por solicitud de la Fiscalía, un juzgado emitió orden de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, por su presunta responsabilidad en el genocidio del pueblo indígena nasa en el norte del Cauca. La decisión también cobija a otros 13 integrantes de esa estructura armada.
La decisión se sustenta en una investigación que, según el ente acusador, permitió documentar al menos 32 hechos delictivos cometidos desde 2022, entre homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, que dejan 43 víctimas.