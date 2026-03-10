¿Cómo hacen para repetir curul 7 investigados por corrupción?

Que los electores colombianos tienen memoria de corto plazo, o que no les importa qué tan salpicado esté su candidado siempre y cuando “les colabore”, son dos verdades de a puño que se reafirmaron en las recientes elecciones legislativas.
Siete congresistas investigados por asuntos de corrupción recibieron la bendición del sufragio y estarán cuatro años más en lo alto del poder legislativo. Entre ellos hay tres que podrían ser llamados a juicio por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD, uno de los más graves en lo corrido del mandato de Gustavo Petro.
¿Quiénes son estos repitentes bajo investigación?
Wadith Manzur
El congresista conservador Wadith Manzur, investigado por la Corte Suprema en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegará al Senado con 125.000 votos.
Al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
La Corte analiza chats extraídos de celulares de otros implicados, que sugerirían intentos de comprar votos de miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Manzur ha sido mencionado por los cerebros del entramado, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los parlamentarios que presuntamente se habrían beneficiado de la corrupción.
Él ha rechazado las acusaciones y sostiene que los señalamientos en su contra buscan “generar caos para beneficiarse”. Según él, el exdirector de la entidad “le miente al país”.