¿El nuevo Congreso sí le aprobaría a Petro la Constituyente?

Más de 20,4 millones de colombianos se pronunciaron, votaron y definieron quiénes integrarán el nuevo Congreso que asumirá el próximo 20 de julio. Sin embargo, sin haber tomado posesión de sus curules, los nuevos parlamentarios enfrentan desde ya un chicharrón difícil de masticar: el trámite de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el saliente presidente Gustavo Petro.
Recién el pasado 24 de febrero, en vísperas de las elecciones legislativas, el jefe de Estado instó a todo su gabinete a firmar la solicitud para convocar el mecanismo. Lo anterior, luego de que a finales de enero la Registraduría Nacional dio vía libre al comité para avanzar en la recolección de firmas.
El objetivo del mandatario es poner a consideración un proyecto de ley que traiga explícita la solicitud a una Constituyente. Para ello, necesita las firmas del 5 % del censo electoral. Es decir, más de 2 millones de votos.
“Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos, el 20 de julio del año entrante, las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo (...) No se entregará al actual Congreso, se entregará al nuevo elegido por el pueblo. Ya veremos qué el Congreso elige el pueblo. Se dividirán en sus campañas entre quienes apoyan que el pueblo pueda volverse constituyente de nuevo y quienes se oponen”, argumentó el mandatario en octubre pasado.
Si bien el jefe de Estado ha asegurado que no se necesita “cambiar toda la Constitución del 91” y solo “reponer lo que la oligarquía le quitó”, la convocatoria no deja de ser vista como un riesgo para darle un revolcón radical a la carta política y sacar avante controvertidas iniciativas que pondrían en riesgo el sistema democrático y la separación de poder.