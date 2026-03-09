x

No hay reclamos, pero Gustavo Petro insiste en dañar lo electoral

Ad portas de finalizar su gobierno, el jefe de Estado no cesa de atacar el sistema de votación. Pese a eso, las legislativas transcurrieron con tranquilidad.

  Gustavo Petro culminará su mandato presidencial el próximo 7 de agosto. FOTO: COLPRENSA.
    Gustavo Petro culminará su mandato presidencial el próximo 7 de agosto. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 47 minutos
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) Alejandra Barrios dijo que estas elecciones fueron de las “más tranquilas de la historia reciente”, ya que solo se reportaron menos anomalías o problemas en los puestos de votación.

El dato no es menor ante un jefe de Estado que ha insistido en su narrativa de fraude sin pruebas. De hecho, no le bastó con que el Pacto Histórico sacara 25 curules, porque en horas de la noche del domingo continuó con las críticas técnicas al sistema electoral que ya han sido aclaradas. Ese mismo sistema con el que se ha elegido a la mayoría de cargos de elección popular que ha ocupado durante su vida pública.

Petro abrió la jornada electoral diciendo: “He hecho públicas mis afirmaciones de las que no me retracto”, pero el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo que invitaba a respetar los resultados y el proceso electoral. Lo secundaron el registrador nacional Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach, quienes vienen teniendo choques directos con el presidente.

Hace unos días, Penagos dijo en presencia de algunos allegados del presidente como María José Pizarro y Alirio Uribe que, si bien habría auditoría forense para los comicios de ser solicitada, no se debía llegar a un extremo que terminara “matando gente”, haciendo referencia a la pugnacidad del discurso de Petro.

De hecho, el presidente volvió a decir que el resultado de los comicios “solo se confronta con escrutinio”. Si bien el preconteo no tiene vinculación legal y lo que busca es priorizar que el público se entere de manera ágil de los resultados preliminares, estos rara vez cambian de manera que exista una diferencia en número de curules.

Antecedente de lucha por votos

En las elecciones pasadas, el Pacto Histórico había sacado 16 curules en el Senado según el preconteo. La colectividad y el entonces candidato presidencial Petro venían con la misma narrativa de fraude electoral que han impulsado en las últimas semanas. Señalaron públicamente y en repetidas ocasiones que en Colombia no había democracia, pese a que a todos se les estaba dejando participar libremente en política y finalmente fueron elegidos. Por supuesto, las acusaciones de fraude se diluyeron con el triunfo.

Sin embargo, sí hubo un proceso de auditoría por parte del Pacto Histórico. Según diferentes organizaciones civiles y electorales, alrededor de 20.000 puestos de votación no registraron votos por el entonces movimiento, que también fue el más votado en esas elecciones. Según el escrutinio, aparecieron 400 mil votos más, que les dieron cuatro senadores más.

Desde la derecha se habló desde un fraude orquestado para favorecer a Petro, mientras que desde la izquierda se insistió en un intento de “robo”, pese a que la razón tuvo que ver con las formas de registro de los votos en los formularios E-14: la ubicación del Pacto Histórico en esos documentos, según ellos, habría hecho que múltiples jurados ignoraran que al movimiento.

Hasta el momento, gracias a la transparencia del procesos electoral, ha bajado la narrativa de fraude aunque el petrismo obtuvo el mayor número de curules tanto para Senado como para Cámara de Representantes. Sin embargo, la narrativa sigue preocupando: se podría esperar una reacción que genere inestabilidad en el país si los resultados de las elecciones presidenciales no son los que el presidente y sus alfiles quieren que sean.

Si eso ocurre, falta ver cómo reaccionan las instituciones. Lo cierto es que la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, se lució en la jornada y disipó todas las dudas que intentó imponer el propio Gobierno Nacional.

