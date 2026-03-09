“Estoy casada con un mamerto”: ¿Quién es Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia?

Paloma Susana Valencia Laserna se convirtió en la candidata que representará al Centro Democrático en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con la intención de ganar en primera vuelta.
La senadora e hija de un empresario y político colombiano arrasó en la Gran Consulta con más de 3 millones de votos (45,76 %), superando a colegas como Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Andrés Luna y Mauricio Cárdenas.
Su reto ahora será convencer a los colombianos de verla como la primera presidenta de Colombia, enfrentándose a candidatos como Iván Cepeda, Roy Barreras, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, entre otros.