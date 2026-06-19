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MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios

El Ministerio de Transporte publicó un proyecto de decreto que modifica las reglas del servicio de taxi en Colombia, incluyendo cambios en los viajes intermunicipales, los trámites administrativos, la renovación de vehículos y la asignación de matrículas.

  • El Gobierno presentó un decreto que busca cambiar las reglas del servicio de taxi en Colombia. Foto: Laura Rosa Jiménez valencia
    El Gobierno presentó un decreto que busca cambiar las reglas del servicio de taxi en Colombia. Foto: Laura Rosa Jiménez valencia
  • MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 49 minutos
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, presentó este 19 de junio un borrador de decreto para actualizar la regulación del servicio público individual de taxi en Colombia.

La iniciativa, anunciada en una rueda de prensa liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, plantea cambios en la operación de los vehículos, los requisitos administrativos, la relación entre propietarios y empresas y la renovación de la flota, con el objetivo de modificar normas que actualmente rigen esta modalidad de transporte en el país.

Uno de los principales ajustes del proyecto establece que los taxis podrán prestar servicio entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional, documento que actualmente se exige cuando un vehículo sale de su radio de acción autorizado. Sin embargo, la medida contempla excepciones, ya que las autoridades locales podrán solicitar nuevamente este requisito cuando estudios técnicos determinen que el ingreso de taxis de otros municipios afecta la oferta y la demanda del servicio en su jurisdicción.

“Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia”, explicó la ministra Rojas.

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Nuevas condiciones para la operación y menos trámites administrativos

El proyecto también modifica las condiciones de operación hacia y desde aeropuertos ubicados en municipios diferentes a las capitales departamentales o áreas metropolitanas que atienden, además de permitir que municipios vecinos puedan establecer acuerdos operativos para facilitar la circulación de taxis en estas terminales.

La propuesta señala que el servicio de taxi continuará sin poder prestarse bajo modalidades colectivas y establece que las autoridades deberán habilitar zonas especiales de ascenso y descenso de pasajeros durante eventos con alta asistencia de público, como conciertos, actividades deportivas, eventos culturales y otros espectáculos masivos.

Entre las medidas relacionadas con los trámites administrativos se encuentra la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años. Asimismo, los contratos de vinculación entre propietarios y empresas de transporte podrían tener una duración de hasta dos años, incluyendo la posibilidad de renovaciones o prórrogas acordadas por las partes.

El decreto propone eliminar la exigencia del paz y salvo para realizar trámites de tránsito y transporte. Además, las empresas no podrían condicionar la desvinculación de vehículos, la expedición de documentos o los procesos de cambio de empresa a pagos o exigencias económicas diferentes a las establecidas en la normativa vigente.

De igual manera, las compañías tendrían que entregar extractos mensuales con el detalle de los cobros y pagos relacionados con cada vehículo vinculado. Según el Ministerio de Transporte, las nuevas reglas también buscan garantizar que los propietarios puedan escoger libremente la empresa a la que desean vincular sus taxis.

“La actualización también incorpora mecanismos para fortalecer la libre competencia dentro del sector, garantizando que ninguna empresa pueda imponer condiciones que limiten la libertad de los propietarios para vincular o desvincular sus vehículos, así como reglas más transparentes para los procesos de cambio de empresa”, agregó MinTransporte.

MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios

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Renovación de taxis eléctricos, matrículas y formación de conductores

La propuesta establece que las futuras reposiciones de vehículos de taxi por hurto, pérdida, destrucción, desintegración o cambio de servicio deberán realizarse únicamente con vehículos eléctricos. Además, el plazo permitido para reemplazar estos automotores aumentaría de uno a cinco años.

En los casos de hurto, los propietarios deberán presentar la denuncia correspondiente y la certificación de no recuperación emitida por las autoridades competentes.

Otro de los cambios está relacionado con la asignación de nuevas matrículas. Aunque se mantendría el mecanismo de sorteo público, los conductores que no sean propietarios recibirían puntajes adicionales por cada año de experiencia acreditado en la prestación del servicio.

La iniciativa también contempla la creación de programas de formación para conductoras y conductores de taxi, cuyos contenidos incluirán atención al usuario, movilidad segura, resolución de conflictos, prevención de violencias basadas en género, normas de tránsito, inclusión y riesgos asociados al uso de servicios no autorizados.

Asimismo, las autoridades de transporte deberán realizar procesos de capacitación dirigidos a usuarios nacionales y extranjeros sobre las características del servicio de taxi, los seguros aplicables y las condiciones bajo las cuales funciona esta modalidad de transporte en Colombia.

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