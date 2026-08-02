Cabal desafía a Uribe y a Paloma para abrirle paso a la nueva derecha de De La Espriella, ¿qué hay detrás de esa ‘pelea’?

La discusión que sacudió al Centro Democrático (CD) este fin de semana no fue solamente un cruce de declaraciones entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.
En el fondo, la disputa confirma una pelea mucho más profunda por el control político de la derecha colombiana y por quién logrará representar a un electorado que busca una identidad más definida después de la llegada del proyecto de Abelardo De La Espriella.
La controversia comenzó durante la reunión convocada por el expresidente Álvaro Uribe con dirigentes de su partido, un encuentro que pretendía marcar la ruta de ese espectro político frente a la relación con el gobierno entrante y los desafíos electorales que vienen. Pero la jornada terminó marcada por una fractura ideológica luego de que Paloma Valencia afirmara que el Centro Democrático “no es un partido de derecha”.
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La frase abrió una nueva discusión dentro del uribismo, porque mientras un sector considera que el partido debe conservar una identidad propia, ligada al legado de Álvaro Uribe y con énfasis social, otro grupo sostiene que negar la etiqueta de derecha significa perder la esencia que le dio origen a la colectividad.
En ese segundo sector está María Fernanda Cabal, quien convirtió la polémica en una defensa abierta de una nueva corriente política y en una reafirmación de su ruptura con el Centro Democrático.
“Yo no ayudé a construir durante 15 años un partido de derecha para que ahora algunos se avergüencen de decirlo. La vida, la familia, la libertad, la seguridad, la propiedad privada, la iniciativa empresarial y un Estado austero y limitado no son una utilería de campaña. Son nuestras banderas”, dijo Cabal en un extenso mensaje publicado en X.