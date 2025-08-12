Ella es María Angélica Guerra, la arquitecta que reemplazará a Miguel Uribe en el Senado

Luego del desafortunado desenlace confirmado en la madrugada del lunes por el fallecimiento de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe tras luchar dos meses por su vida luego del atentado sufrido, su reemplazo en el Senado ya tendría un nombre.

A falta de confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sometiéndose al reglamento del Congreso, al político de 39 años lo reemplazaría María Angélica Guerra López, conocida como La Tati.

Lea aquí: ¿Quién ocupará la curul de Miguel Uribe Turbay? Así se definirá su reemplazo

Guerra López es una arquitecta oriunda del departamento de Sucre que ha estado vinculada desde sus inicios en la vida política al Centro Democrático, centrando sus esfuerzos en convertirse en una defensora de los derechos de la niñez.

En las pasadas elecciones legislativas del 2022, la sucreña aspiró por dicha colectividad al Senado, ocupando el puesto 14 dentro del partido con un total de 37.900, quedando fuera inicialmente de dicha posibilidad. La arquitecta llegaría a reemplazar al senador más votado de las pasadas elecciones, con cerca de 223 mil votos.