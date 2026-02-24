¿Por qué resurgen las dudas sobre la salud mental y física de Petro?

En momentos en los que el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en un supuesto fraude electoral, lo que provocó que diferentes organismos –desde la Registraduría hasta la Defensoría del Pueblo– cerraran filas y salieran en defensa del sistema electoral, se conoció un vehemente pronunciamiento del procurador General, Gregorio Eljach, en el que cuestiona el estado de salud mental del jefe de Estado. Si bien inicialmente el funcionario dijo en tono mesurado que no había “evidencia” que permitiera “concluir que exista alguna irregularidad”, bastaron horas para que subiera los decibeles y emitiera una declaración mucho más fuerte en contra del mandatario frente a un auditorio. Lo anterior, luego de que Petro contestó directamente a sus palabras y le preguntó si le habían “entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos”. Ante ello, Eljach –quien fue ternado por el propio mandatario ante el Senado luego de haber sido secretario de esa corporación por 12 años– se desmarcó del presidente, expresó públicamente su malestar y hasta llegó a cuestionar su salud mental. Contexto: ”Quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”: procurador Eljach cuestiona a Petro por denuncias sin pruebas “Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un tuit de quién sabe qué estado mental estaría el hombre (sic) porque se le ha cuestionado mucho, incluso han pedido hasta exámenes de toxicología. Y yo no debería hacer referencia a ese tema”, sentenció. También dijo que este miércoles sostendrá un encuentro con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos “para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”. Eljach fue enfático en que aún no hay hallazgos o indicios de una supuesta irregularidad, por lo que instó al primer mandatario a no jugar con la honra de los funcionarios del Estado y las instituciones. “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, agregó. Lea más: Polémica por críticas de Petro al sistema electoral: Factcheck de cinco cuestionamientos que no tendrían asidero Petro no tardó en responder y sostuvo que lo que está en juego supuestamente es “la honra de Colombia” y alegó que desde 2018 la Procuraduría “viene desacatando las ordenes del Consejo de Estado”. Hace poco menos de un año, la relación entre Eljach y Petro era totalmente distinta. La cercanía entre ambos era evidente y se tradujo en decisiones favorables al Ejecutivo en temas clave que eran del corazón petrista, como las reformas a la salud y pensional. EL COLOMBIANO, a mediados del año pasado, encontró ocho asuntos en los que la Procuraduría reversó decisiones, emitió conceptos favorables o fijó posiciones que se ajustaban a los intereses de Petro, esto desde mediados de enero de 2025 cuando Eljach asumió el cargo. Además, según varias fuentes de la entidad, incluso había una orden explícita de “no afectar” al Gobierno durante la luna de miel entre Palacio y el Ministerio Público. “Ningún seguimiento que afecte al Gobierno, esa es la orden. Un cambio de 180 grados”, dijo entonces un funcionario de nivel directivo bajo reserva por temor a represalias. Esa luna de miel parece haber llegado a su final. El presidente Petro cayó en el deseo, como la mayoría de mandatarios, de creer que por haber ternado a un funcionario, estos deben rendirle cuentas a él y a su gobierno y no a la ciudadanía y a la ley. Algo parecido sucedió con la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por Petro, o Iris Marín, elegida también por sectores del petrismo, entre otros. El mandatario felicitaba a Camargo cuando era funcional a sus intereses, pero cuando empezó a tomar decisiones independientes y, sobre todo, jurídicamente pertinentes, la criticó con dureza.

Igual sucedió con Marín, quien no ha dudado en ejercer su cargo de defensora del Pueblo cuestionando decisiones o falta de decisiones del Ejecutivo. De hecho, para retomar el estado de salud de Petro, valdría la pena recordar el episodio de la posesión de Marín en Nuquí (Chocó). Ese día de agosto de 2024, varios fuentes dijeron que el mandatario —quien incumplió una cita a los magistradores de la Corte Suprema de Justicia horas antes— había llegado tarde al acto porque supuestamente estaba en mal estado debido al consumo de alcohol. Esto dicho en voz baja por personas del anillo presidencial y miembros del gabinete. Durante ese discurso fue que Petro insultó a periodistas llamándolas “muñecas de la mafia” y dijo que el entonces presidente de la Corte, Gerson Chaverra, era un “negro conservador”.

Salud mental y física de Petro

No es la primera vez que la salud mental del presidente Petro se pone sobre el debate público. De hecho, ha sido un tema de conversación permanente a lo largo de su Gobierno que se ha fundamentado, sobre todo, en sus ausencias y retrasos en algunas reuniones o actos oficiales. En un viaje a Caracas, en 2023, el presidente insinuó hacer parte de la población con problemas de salud mental: “Dicen que uno de cada cinco colombianos padecen o padecemos problemas mentales, esto me lo coge la prensa y me lo vuelve un escándalo mañana, pero son los estudios científicos; depresión, angustias, pareciera que no se siente la violencia, pero mientras va construyendo el ser humano va construyendo una cultura”, aseguró.

El punto más álgido de la discusión llegó el año pasado, cuando el excanciller Álvaro Leyva escribió unas cartas en las que hacía referencia a que el presidente tenía problemas con el consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, cuando fue cuestionado por el abogado del mandatario, Leyva aseguró que solo había sido “testigo de licor no controlado”, pero dejó claro que no fue testigo directo de consumo de drogas por parte del presidente.

Ahora bien, la oposición ha cuestionado públicamente el estado de salud mental de Petro e, incluso, ha hecho un llamado a que se someta a exámenes toxicológicos. En 2025, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal radicó una solicitud ante el Congreso, en la que se pedía un examen toxicológico “para descartar o confirmar el consumo de sustancias psicoactivas”. A su vez, solicitaba una evaluación psiquiátrica “integral” para determinar su plena capacidad cognitiva, emocional y funcional para ejercer el cargo. También ha habido pronunciamientos por parte de líderes regionales como el alcalde Federico Gutiérrez. Como réplica a un confuso mensaje que escribió el mandatario en sus redes sociales cuando le dispararon a Miguel Uribe Turbay, Gutiérrez le dijo al presidente: “Petro, usted no está bien”. En otro episodio, en 2023, los congresistas Jota Pe Hernández (Verde), Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Juan Espinal (Centro Democrático) hablaron de realizar una solicitud para que el presidente se sometiera a un examen médico. Ese era en términos generales, no concretamente de salud mental. Lea también: Petro no habla sobre supuesto consumo de drogas, pero reclama por “suspicacias atroces de personas a las que les he dado la mano” Por su parte, Germán Ricaurte, hoy candidato a la Cámara de Representantes, aseguró el 3 de junio —día en que el presidente propuso la Consulta Popular— que en aquella noche “Petro despejó cualquier duda sobre su salud física y confirmó todas las preocupaciones sobre su salud mental”. Otros episodios tuvieron que ver con periodistas. El más reciente fue con Daniel Coronell, quien viajó a Bogotá a entrevistarlo presencialmente en octubre de 2025. Si bien Coronell relató que ha entrevistado a Petro al menos siete veces en su vida, dijo que “nunca había tenido una conversación tan difícil con él” como la de esa ocasión.

Entre lo que escribió para El Reporte Coronell, aseguró que “el presidente estaba incómodo en la silla, se movía mucho, gesticulaba con gestos ampulosos como si estuviera actuando en una función de teatro, abría sus brazos, me señalaba constantemente con un lápiz y la saliva empezó a acumularse en las comisuras de sus labios”. El periodista añadió que la paranoia del primer mandatario estaba “exacerbada”, en un contexto de máxima tensión en las relaciones con Estados Unidos. Otro capítulo que dio de qué hablar fue una carta que le escribió a Petro la periodista María Jimena Duzán, en la que le pedía abiertamente revelar al país si tenía problemas de adicción. A la misiva, el presidente respondió en X: “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”. Los cuestionamientos no obedecen exclusivamente a su periodo como jefe de Estado. En agosto de 2025, la candidata presidencial Vicky Dávila reveló unos polémicos chats de 2021 y 2022 entre Nicolás Petro Burgos y su expareja Day Vásquez en los que se habla de “drogas, alcohol y prostitutas” durante la campaña presidencial y se hizo mención de un “Coronel” que fue del círculo más cercano del entonces candidato Gustavo Petro. “¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, pregunta Vásquez y Petro Burgos le contesta: “No sé, yo creo que él se las consigue” y su expareja responde: “Pero deben decirle que la responsabilidad de lo que pueda pasar es de él”, a lo que el exdiputado del Atlántico dice: “Y aquí estamos en la habitación donde él se queda. Sí, ya se le dijo. Él (el coronel) dijo que ya está acostumbrado a eso”.Se referían, según confirmó este diario, a William Castellanos, un mayor retirado de la Policía que desde la Alcaldía de Petro en Bogotá en 2012 se convirtió en uno de sus asesores de seguridad más cercanos, encargado básicamente de proteger día a día la vida del político de izquierda. Castellanos habló en exclusiva con EL COLOMBIANO sobre su mención en los chats entre Vásquez y Petro Burgos y otros episodios inéditos. El coronel ratificó que nunca le llevó a Petro “ninguna dama, ninguna prostituta, ningún travesti (sic), ni un gramo de marihuana. Yo tuve muchos inconvenientes con el señor porque me le metía a la vida privada. Le decía: ‘señor, por favor no tome que tenemos evento mañana’ y él decía ‘me tomo otra cerveza’ y nos íbamos, muchas veces sucedió eso. El mismo Gustavo Bolívar me decía ‘¿tú sabes dónde está Petro?’ y yo le decía ‘sí, en tal parte’ y lo traía y me hacía caso. Si hay alguien que lo conoce soy yo, yo era el que lo protegía para que no se enrumbara y cumpliera los compromisos (...) yo no estoy en el Gobierno porque no permitía esas vagabunderías”. Conozca: Estas son las 10 frases más demoledoras del excanciller Álvaro Leyva contra Petro: habla de drogadicción, abuso de poder y aislamiento

“Rasgos de narcisismo”

A propósito de todo lo anterior, que hace parte de un rango amplio de comportamientos del mandatario, este diario habló con Jeffrey González, psiquiatra experto en patologías y adicciones, acerca del comportamiento del presidente. “Es imposible que yo tenga una mirada diagnóstica del presidente desde el punto de vista médico (...) a veces vemos comportamientos en las personas que pueden ser erráticos, disfuncionales, pero eso puede corresponder a un momento de estrés, vulneración o de sentirse amenazado, no a un diagnóstico”, dijo. Añadió que un diagnóstico “se tiene que hacer en un contexto médico (...) las figuras de poder tienen rasgos de narcisismo, vemos rasgos defensivos de que lo están persiguiendo; pero puede haber explicaciones desde el rol de poder que él ocupa, no desde un diagnóstico de trastorno de la personalidad que es mucho más complejo”. El experto agregó que “lo que aparentemente puede verse en las alocuciones del presidente es que se comunica de una manera polarizada, donde no se permite una posición diferente, y eso puede afectar algo tan básico que hace parte de la salud mental como el diálogo. Se denota una posición vertical, que transmite fuerza, imposición, lo cual puede ser muy lesivo no solo para él, sino para todos”.

La salud mental de otros mandatarios