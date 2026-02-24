La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

En la 45, Carlos Gardel es una estación de Metroplus, una estatua, un museo -la Casa Museo Gardeliana-. Una presencia que se expande por las calles de Manrique. Ahora, también, es un atractivo para los visitantes que llegan a la ciudad con la intención de conocer algo más que la comuna 13 y la Plaza Botero. El recorrido turístico por la 45 comienza con Gardel, pero no se limita al Zorzal. Incluye, la gastronomía de la zona, los paisajes vistos desde las azoteas (rooftop) y el pulso de un barrio que se ha sobrepuesto al estigma de la violencia y se ha convertido en un foco de baile, cultura y entretenimiento.

A diferencia de otras zonas de la ciudad, donde son los extranjeros los líderes de las ofertas turísticas, en Manrique le apuestan al turismo comunitario. Ya hay varios operadores turísticos creados por gente de la comunidad. Un botón de muestra: MariyLuz Atehortúa es fundadora de Wima Travel, un operador turístico creado a partir del proyecto del Macromural Constelaciones.

El operador comenzó a funcionar formalmente hace casi dos años, aunque el trabajo en territorio suma tres. La oferta inicial se concentró en la parte alta del barrio. Con el crecimiento de la demanda, los recorridos se ampliaron hacia el corredor de la 45. “Ahora no estamos solamente en la parte alta, sino que ya nos tomamos el corredor de la 45, porque acá en la 45 tenemos una gran variedad de cultura. Entonces, tenemos baile, tango, salsa, danzas, tenemos grupos de teatro, hay mucha cultura acá en Manrique”.