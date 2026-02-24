“Yo aspiro a que la consulta saque 5 millones de votos”: candidato Hernán Cadavid

Uno de los alfiles más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez es el abogado Hernán Cadavid, quien ha ocupado distintos roles en el Centro Democrático junto al líder de esa colectividad. Después de haber sido un destacado representante a la Cámara, dio el salto como el primer antioqueño dentro de los 25 nombres de la lista cerrada del uribismo. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Cadavid lanzó duras críticas al Gobierno por la crisis en salud y aseguró que la colectividad atraviesa un momento distinto frente a la campaña de hace cuatro años. Reveló que la meta es que la consulta en la que participa Paloma Valencia supere los cinco millones de votos.

Lo vi muy indignado en estos días por la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia. Sus palabras en redes sociales contra el Gobierno fueron particularmente fuertes. ¿Qué fue lo que más le generó indignación en este caso?

“Es que hemos hecho todo, desde las acciones legales, los debates de control político, las denuncias ante la Fiscalía. Todo se ha hecho a la hora de tratar de impedir que sucedan este tipo de tragedias que están ocurriendo por ideología política. Entonces, lo del niño es la personificación de la tragedia, el rostro de la madre, Son unos miserables“. Puede leer: ”Quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”: procurador Eljach cuestiona a Petro por denuncias sin pruebas

Usted aspira al Senado, cuéntenos cómo está conformada la lista del CD

“Nosotros tenemos al Senado una lista cerrada, es decir, no aparece ni la foto ni el número, sino que estamos previamente inscritos en un orden ante la Registraduría. Hay un relevo generacional muy importante. La cabeza de lista es Andrés Forero, con quien hemos avanzado en estos años de oposición, muy dedicado al sector salud. También hay liderazgos femeninos regionales. Hay más de nueve mujeres en renglones viables, mujeres de región, como Sandra Bernal, de Boyacá, exalcaldesa de Socha y líder en la defensa de la minería bien hecha. Yo tengo una esperanza muy grande porque es una lista que representa nuevos liderazgos y un relevo generacional que ilusiona”.

¿Cómo fue la elección de los que quedaron en la lista?

“Durante más de tres meses el partido conformó un comité que revisó cada hoja de vida, qué estudios tenían, cómo se han desempeñado y, en el caso de quienes estábamos en el Congreso, cuál fue su desempeño, cuántos debates de control hicieron. Fue una revisión completa. El comité estuvo integrado por nombres muy relevantes de la vida política y empresarial de Colombia, sin ningún interés político”. Entérese: Factcheck: cinco críticas de Petro al sistema electoral que no tendrían ningún sustent

En el mismo espectro ideológico del Centro Democrático hoy compiten partidos como Creemos y Salvación Nacional. ¿Le preocupa que eso fragmente el voto y les reste apoyo?

“Hay un desafío que divide un segmento, eso es indiscutible; decir lo contrario sería mentiroso. Sin embargo, para lograr no solo el umbral sino una participación verdaderamente importante en el Congreso, hay que estar antecedido de otros elementos. En nuestro caso, la trayectoria como partido en estos años al frente de la oposición en Colombia y el sacrificio que ha tenido que soportar el partido, incluso la muerte de nuestro compañero Miguel por sacar adelante esta tesis”.

Llama la atención que es como si las personas hubieran olvidado ese crimen...

“Esto es de lo que más me duele. Es como si en algunos sectores no hubiera pasado nada, como si el momento de dolor no existiera: matan a Miguel y entonces, ¿qué sigue? No puede ser así. Estamos llamados a no permitir que esto suceda, que maten a las personas buenas y no pase nada. ¿Qué hubiese sucedido si la persona a la que asesinan es alguien de la izquierda o del Pacto en Colombia? ¿En qué estaríamos? Yo creo que ahí hay una reflexión que hacer“.

¿Qué diferencias ve usted con la campaña de hace cuatro años?

“Muchas. Hace cuatro años nos tiraban los volantes al piso porque veníamos precedidos de lo que se llamó el estallido, que fue la plataforma política en la que la izquierda se subió para llegar al poder. La narrativa era que el Centro Democrático y Álvaro Uribe éramos responsables de todos los males de Colombia: masacres, crisis en salud, economía y educación. Fue una campaña muy difícil. Hoy, sentimos condiciones totalmente diferentes. El país entendió, por experiencia propia, que no éramos los responsables de las masacres ni de la crisis del sistema de salud; que, sin ser perfectos, había un sistema que respondía. En educación se instaló la idea de que Uribe no daba educación, pero redujeron el crédito del Icetex en 82 %, debilitaron programas como matrícula cero y politizaron el sistema universitario público. Muchos sectores empezaron a decir que no era cierto que el Centro Democrático fuera el culpable y que, por el contrario, nos hemos dedicado a preservar lo que queda para reconducir lo que viene”.

Pero también ha denunciado que han atacado su campaña...

“Sí, acá en Antioquia. A algunas les han tirado pintura, otras las han rasgado o quemado, pero eso hace parte de la campaña. Creo que van quedando sectores reducidos al odio, y tristemente es difícil sacarlos de esa dinámica donde su motor es el odio”. También puede leer: Defensoría se planta ante narrativa de fraude electoral: pide tramitar quejas por vías legales

Usted ha sido crítico de la política de “paz total”. Quisiera preguntarle en particular por la llamada paz urbana en Medellín. ¿Cómo lo evalúa? ¿Qué papel considera que ha jugado la senadora Isabel Zuleta?

“Si me estuvieran viendo los cabecillas de las estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá, hoy en la cárcel de Itagüí, les diría: señores, los engañaron de principio a fin. Los enredaron con el llamado diálogo sociojurídico y los fueron llevando año tras año, pero el Gobierno nunca hizo un esfuerzo serio en el Congreso para crear el instrumento jurídico que les permitiera una alternativa real. Hoy lo único que tienen es el sometimiento a la ley penal. Lo que terminó pasando fue que la senadora Isabel Zuleta transgredió normas, los llevó al tarimazo y se generó la polémica por haberlos sacado de la cárcel sin los permisos debidos, pero al final del día, solo les queda la ley penal porque el Gobierno les incumplió“.

¿Cree que desde la cárcel de Itagüí se movieron votos para Gustavo Petro en su momento?

“Estoy seguro porque tiene capacidad de movilización, de incidencia, capacidad de dominio, movilizaron buses desde las comunas de Medellín para llevarlos al Tarimazo. Eso no fue un acto espontáneo, eso no fue que muy sorpresivamente llegaron allí. Nosotros no podemos seguir permitiendo que haya un modelo de gobierno y de presencia legislativa que cogobierna con la criminalidad”.

En términos de la paz total, la inseguridad y la crisis de salud, ¿qué se puede hacer desde el Congreso?

“En seguridad, hay que derogar la Ley de Paz Total. Ese instrumento no puede seguir siendo el marco jurídico que le da plataforma a las estructuras delincuenciales. Si no se corrige, el próximo año podrían superar los 30 mil hombres en armas. Segundo, hay que trazar un marco jurídico para que el próximo gobierno pueda adelantar fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos. Si no frenamos el avance, en uno o dos años podríamos llegar a 500 mil hectáreas, lo que sería un narcoestado indetenible. En salud, propongo un acto legislativo transitorio para que los rendimientos financieros de las regalías se destinen por una sola vez a resolver la emergencia del sistema. Y muchos otros problemas no se resuelven con más reformas, sino con una superintendencia técnica y no politizada.” Lea más: Polémica por críticas de Petro al sistema electoral: Factcheck de cinco cuestionamientos que no tendrían asidero

Usted ha estado con Paloma Valencia en la consulta. ¿Cómo proyectan esa votación?

“La primera tarea es que Paloma gane y gane bien, y en esa tarea estamos nosotros. Mi aspiración política es que la consulta pase de cinco millones de votos el próximo ocho de marzo. Toda la consulta. Y de ahí, que Paloma gane dentro de esos cinco millones. Si pasamos de los cinco, maravilloso, y ganarla muy bien ganada”.

¿Seguirían apoyando a Paloma o piensan irse para donde Abelardo de la Espriella?