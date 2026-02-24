Ruso buscado por terrorismo por Estados Unidos fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años requerido por la justicia de Estados Unidos por conspiración y financiación de actos terroristas, fue capturado este martes en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Lea aquí: Alias La Firma, el colombiano jefe de sicarios que reemplazaría a ‘El Mencho’ en México El ruso llegó este martes al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines, y hacía una escala en Bogotá para continuar su itinerario de viaje hacia Cartagena, su destino final. El hombre fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia en los pasillos de la terminal aérea.

Las autoridades le notificaron el requerimiento mediante el uso de un traductor digital y procedieron a esposarlo. Luego, lo trasladaron a una oficina de la entidad, donde fue identificado plenamente tras la toma de huellas dactilares.

Alimov es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York desde el 18 de diciembre, fecha en la que se emitió su orden de captura y se formalizó el pedido de extradición por su presunta participación en un plan criminal transnacional que se desarrolló entre octubre de 2024 y marzo de 2025, destinado a atentar contra "la vida y la libertad de dos personas ampliamente conocidas en Europa". De acuerdo con Migración Colombia, que obtuvo detalles de la investigación estadounidense, el 17 de octubre de 2024 Alimos "habría girado cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo".