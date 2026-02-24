Este jueves inicia el Festival del Libro Infantil ¡Prográmese!

Este jueves empiezan oficialmente los Eventos del Libro de Medellín de 2026. Este es un año especial, porque se celebran 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Esta temporada, que tendrá como país invitado de honor a Corea del Sur, se inaugura con la segunda edición del Festival del Libro Infantil, en Parques del Río.

“Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Corea del Sur como país invitado de honor en los Eventos del Libro 2026. Este camino comienza con el segundo Festival del Libro Infantil y se extenderá durante todo el año, hasta encontrarnos, en septiembre, en la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, reafirmando que la lectura, la imaginación y la cultura son un punto de encuentro para toda la ciudad”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Entre los invitados que llegarán a Medellín desde el país asiático se cuentan el ilustrador Jung Jinho, que ha sido galardonado en dos ocasiones con el Bologna Ragazzi Award, uno de los premios más prestigiosos del mundo en literatura infantil y juvenil, entregado anualmente durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia en Italia. También viene Cammy Cho, traductora, escritora, ilustradora y especialista en narrativas de Corea del Sur.

Además, el festival contará con las exposiciones El señor Ho, donde Jung Jinho reinterpreta el clásico coreano El cuento del conejo, Literatura infantil y juvenil de Corea del Sur, con una selección de autoras esenciales, entre ellas Suzy Lee, Heena Baek y Lee Gee-eun. También se hace una relectura de Tom Sawyer: una travesura de Mark Twain.

Corea del Sur contará con un gran pabellón, lleno de personajes animados y mucho por conocer.

Los libros serán el puente para establecer lazos entre ambos territorios, generar un diálogo a través de la cultura y acercarnos como sociedad a los valores y a la riqueza histórica de una nación con una sólida tradición en literatura infantil y juvenil.

El festival tiene una programación extensa, que está pensada principalmente para los niños y las niñas, pero también para sus acompañantes, ya sean padres, profesores, gestores culturales, en fin.

Así, entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo, habrá conversatorios, espacios de lectura en voz alta, talleres, un día de disfraces (el domingo), espacios de juego, y de vacunación, otros también para pensar la pedagogía, la salud mental, la ciencia y la naturaleza, la fantasía y el arte, la imaginación, la primera infancia. Habrá teatro, muestra comercial, mercado campesino y una feria de artesanos y emprendedores, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por Ratón de Biblioteca, y una rueda de oportunidades para que promotores, autores, gestores, instituciones, docentes y demás profesionales que trabajan en el sector, fortalezcan sus procesos. Y por supuesto música, mucha, porque sin música no no hay fiesta.

El sábado 28 a las 4:00 p.m. en el Teatro Metropolitano, la Orquesta Filarmónica de Medellín y Musicreando presentarán El cuentacuentos de Pombo, un espectáculo que transforma la literatura infantil más querida de Colombia en una experiencia escénica, con más de 70 artistas.

El domingo 1 de marzo a las 4:00 p.m. y también en el Teatro Metropolitano estará Puerto Candelaria presentando La Sinfonía de los Bichos Raros, un espectáculo de música, danza y teatro que celebra la diversidad a través de animales “mal amados” como cucarachas, serpientes y zarigüeyas. (Las entradas a estos dos evento no tienen costo, y la boletería se entregará en los puntos de información del Festival).