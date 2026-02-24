x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Trump calificó a Venezuela como su “nuevo amigo y socio” durante su discurso del Estado de la Unión; esto dijo ante el Congreso

El mandatario estadounidense hizo un balance de su primer año de gestión ante los miembros del Congreso. Detalles de su discurso.

  • Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión de este martes. FOTO: Captura de video
    Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión de este martes. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

“Nuestra nación ha regresado: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”. Con esa frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso del Estado de la Unión ante un Congreso más fracturado que nunca por las agresivas políticas del mandatario republicano en materia de migración y en su política exterior.

Lea aquí: Un hombre irrumpió en la residencia de Trump en Florida y murió baleado por agentes de seguridad

Así como lo dijo hace un año, Trump aseguró en el Capitolio que Estados Unidos está atravesando una nueva “edad de oro” gracias a su gestión, porque “pone a EE. UU. primero” y “ama” a su país.

En ese sentido, comenzó destacando sus logros en la frontera. Según Trump, ahora “tienen la frontera más fuerte y segura”, refiriéndose a la frontera sur con México.

“Hoy nuestra frontera está segura”, dijo. “Después de 4 años en que millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras fronteras sin autorización, ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de Estados Unidos”, agrega.

Además, aseguró que en los últimos nueve meses no se registró ningún cruce ilegal en la frontera sur, aunque sostuvo que permitirá la entrada legal de quienes “trabajen arduamente”.

Ese panorama, según el presidente, redujo “el flujo del letal fentanilo en nuestra frontera” y aseguró que el ingreso de esa droga al país “ha bajado con un récord el 56 % en un año”.

Trump dijo que Venezuela es su “nuevo amigo y socio”

En el arranque de su discurso, Trump hizo su primera referencia a Venezuela al hablar de la inflación y la reducción del precio de la gasolina en Estados Unidos. Fue entonces cuando mencionó a la nación sudamericana como su “nuevo amigo y socio”.

Siga leyendo: Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son?

El mandatario aseguró que “la producción de petróleo en Estados Unidos ha subido por más de 600 mil barriles al día”. En esa línea, destacó que el país acababa de recibir por parte de Venezuela, “nuestro nuevo amigo y socio, más de 80 millones de barriles de petróleo”.

“La producción natural de este país está en un récord histórico porque mantuve mi promesa de perforar, bebé, perforar”, dijo.

El mandatario también mencionó a Venezuela, para destacar la operación en la que sus fuerzas militares capturaron y extrajeron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Líderes del mundo
Presidente de Estados Unidos
Relaciones internacionales
Norteamérica
Estados Unidos
Washington
Donald Trump
