Trump calificó a Venezuela como su “nuevo amigo y socio” durante su discurso del Estado de la Unión; esto dijo ante el Congreso

“Nuestra nación ha regresado: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”. Con esa frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su discurso del Estado de la Unión ante un Congreso más fracturado que nunca por las agresivas políticas del mandatario republicano en materia de migración y en su política exterior.
Así como lo dijo hace un año, Trump aseguró en el Capitolio que Estados Unidos está atravesando una nueva “edad de oro” gracias a su gestión, porque “pone a EE. UU. primero” y “ama” a su país.