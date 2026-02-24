Fotos | Lujo y confort: así es el complejo de 5 estrellas de la Selección Colombia en Barranquilla

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) marcó un hito histórico en su infraestructura con la inauguración oficial del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

El evento de apertura fue este martes, 24 de febrero, y contó con la presencia de las máximas autoridades del fútbol mundial: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Lea también: Selección Colombia estrenará hotel de 35.000 millones de pesos en Barranquilla: así va su construcción

Esta nueva edificación, que se extiende sobre un área construida de 4.000 metros cuadrados, fue diseñada bajo un concepto de concentración integral. El objetivo principal es que los jugadores y jugadoras tengan todos los recursos a su alcance sin necesidad de abandonar la sede, optimizando los tiempos de preparación y recuperación.