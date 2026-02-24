Pelea por exceso de vallas en la ciudad y polémica por ‘campaña’ en el metro

Creemos, el movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, ha sido blanco de críticas en la última semana por ciudadanos y opositores que señalan, principalmente en redes sociales, un presunto favorecimiento desde la administración hacia sus candidatos y posibles incumplimientos de las reglas electorales. Las quejas se suman a otras dirigidas contra el Partido Conservador en Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, y contra el Partido Liberal en subregiones de Antioquia.
El caso más reciente involucra a Creemos. Los cuestionamientos surgieron el martes pasado, cuando candidatos del movimiento acompañaron a Abelardo de la Espriella en un recorrido en Metro entre las estaciones Poblado y San Antonio. En el sistema está prohibido realizar campaña o proselitismo político. Sin embargo, en videos publicados por los propios candidatos —entre ellos De la Espriella, Juliana Gutiérrez, Simón Molina y José Miguel Zuluaga— se les ve con prendas alusivas a la campaña y mencionando consignas dentro de estaciones y vagones.
El Metro emitió un comunicado recordando “las restricciones para actividades de carácter político” y reiteró que no está permitido realizar actividades políticas ni producir o difundir contenidos con fines electorales dentro de la red.
Consultada, Camila Gaviria, concejal de Medellín y directora de Creemos, afirmó que solo se estaban “desplazando de un lugar a otro” y que la empresa Metro les advirtió que no podían “hacer proselitismo en términos de mover las banderas, ni cantar, ni generar un ruido puntual acerca del proceso político. Y eso no lo hicimos; entramos al metro, cada uno pasó por los torniquetes, se montó a los vagones y nos bajamos”.