Defensora Iris Marín sobre la muerte de Kevin Acosta: “era responsabilidad del sistema de salud”

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años que padecía hemofilia, ha generado la reacción de diferentes sectores, pues su fallecimiento se dio en medio de la esperanza que tenía el menor por recibir el medicamento para tratar esta enfermedad.
Una de las que ha reaccionado ha sido la defensora del pueblo, Iris Marín, quien a través de su cuenta de X dejó claro de quién era la responsabilidad del menor que falleció en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia de Bogotá, después de ser trasladado desde el Huila.
“El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley”, expresó Marín, agregando que “si no lo vemos así, se repetirá”.