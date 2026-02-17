¿Aumento de miopía? Uso excesivo de pantallas no sería la causa de que el 50% de los adultos jóvenes tengan la enfermedad

Las altas tasas de miopía en niños y adultos jóvenes se han relacionado con el aumento del tiempo frente a las pantallas, aunque un nuevo estudio sugiere que la causa de esta condición podría ser más compleja.

Una investigación publicada en Cell Report relaciona la miopía con el hábito de vivir o trabajar en entornos de mucha penumbra. Expertos de la Facultad de Optometría de Suny en Nueva York (Estados Unidos) consideran que esta costumbre podría estresar los ojos al limitar la cantidad de luz que llega a la retina.

Según informa el líder del trabajo, José Manuel Alonso, “nuestro hallazgo sugiere que un factor subyacente de la miopía podría ser el volumen de luz recibido mientras se enfoca de cerca durante un tiempo prolongado”.