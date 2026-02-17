x

Entre lágrimas, ‘El chico de la ruana’ denunció por acoso a seguidor tras regalarle un viaje; tiene antecedentes por abuso sexual

El creador de contenido conocido como ‘El chico de la ruana’ reveló por medio de un video que el viaje que hizo junto al sujeto al cual le regaló la experiencia salió mal tras resultar ser un presunto acosador sexual con antecedentes.

  • Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el influencer colombiano contó todo lo sucedido con el invitado al viaje en Guatemala. FOTO: Captura de video de redes sociales @julianpinillaa
  • El influencer contó que su invitado, un reciclador de Chía, tenía antecedentes por delitos de este tipo. FOTO: Captura de video de redes sociales @julianpinillaa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Lo que comenzó como un gesto de solidaridad en el municipio de Chía, Cundinamarca, terminó en una denuncia penal ante las autoridades locales e internacionales, precisamente de un país de Centroamérica.

Le puede interesar: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde

El influencer colombiano Julián Pinilla, reconocido en redes sociales como ‘El chico de la ruana’, reveló recientemente el hostigamiento y los peligros que enfrentó junto a su equipo de trabajo tras invitar a un reciclador de su comunidad a un viaje internacional.

La iniciativa, que forma parte de una dinámica habitual de Pinilla para brindar experiencias a personas en situación de vulnerabilidad, se transformó en una situación crítica durante su estancia en Guatemala. El joven rompió el silencio sobre el comportamiento del invitado.

Un giro inesperado en la dinámica social: antecedentes y acción policial

Tras compartir imágenes positivas de la excursión en días previos, el tono del contenido cambió drásticamente. A través de un video publicado este lunes 16 de febrero en su cuenta de Instagram, Pinilla confesó la gravedad de lo ocurrido.

“Acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje; esta vez me traje a alguien a Guatemala, pero resultó ser un acosador sexual”, manifestó el creador de contenido al inicio del clip.

Según el relato, el comportamiento del sujeto escaló rápidamente. Tanto su pareja sentimental, Gina Rivera, como una integrante de su equipo técnico, entre otros, fueron blanco de mensajes inapropiados y conductas de acoso por parte del beneficiario de la excursión.

El influencer contó que su invitado, un reciclador de Chía, tenía antecedentes por delitos de este tipo. FOTO: Captura de video de redes sociales @julianpinillaa
La situación obligó al equipo de producción a suspender las actividades turísticas para buscar protección de las autoridades guatemaltecas. Al acudir a una estación de policía local, la gravedad del asunto tomó una nueva dimensión al verificarse la identidad del acompañante.

Pinilla detalló que, al investigar el historial del hombre, -del cual no reveló su identidad por temas legales y de seguridad- se encontraron con un perfil peligroso que no fue detectado al momento de la invitación inicial en Chía.

“Nos terminamos dando cuenta de que la persona tenía muchos antecedentes”, señaló Pinilla, precisando que los registros incluían reportes por “abuso sexual contra persona LGBTIQ+ y porte de machete, cuchillos y navajas”.

El impacto de la denuncia

Visiblemente afectado y con lágrimas, el joven creador de contenido expresó su frustración ante el fracaso de una iniciativa que buscaba impactar positivamente la vida de un desconocido. “Lo que más me duele es que el viaje se lo llevó alguien que no lo merecía”, expresó.

A pesar de los momentos de tensión, Pinilla agradeció que la integridad física de su equipo no se viera comprometida por las acciones del individuo. La denuncia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales y plataformas digitales.

Mientras gran parte de su audiencia le brindó mensajes de apoyo frente al trauma vivido, otros seguidores instaron al influenciador a reforzar sus protocolos de seguridad en futuras dinámicas, sin abandonar la labor social que caracteriza su canal.

También le puede interesar: El influencer conocido como Vinicius Junior colombiano jugará fútbol profesional: este es el equipo que lo contrató

Temas recomendados

Actividades ilegales
Investigación
Entretenimiento
Redes sociales
Virales
Abuso sexual
Delitos sexuales
Tendencias
Hombres
acoso sexual
Mundo
Denuncias
Influencer
Videos
Viajes
Plataformas digitales
Famosos
Seguidores
Mensaje
Identidad
Creadores de contenido
capturas
Viajeros
Colombia
Bogotá
Boyacá
Cundinamarca
Guatemala
Club intelecto
Utilidad para la vida