PSG resucitó en Mónaco y encamina su rumbo hacia los octavos de final de la Champions

Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó en la cancha del Mónaco y ganó 3-2 en la ida de la repesca de los octavos de la Liga de Campeones, con doblete de Désiré Doué, que sustituyó al lesionado Ousmane Dembélé.
El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en el gemelo izquierdo en el minuto 27.
Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1’ y 18’), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22’), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29’), que sustituyó a Dembélé, y Achraf Hakimi (41’).
Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48’), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67’).