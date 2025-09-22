Hija de Jorge Hernando Uribe pide a su tío que cuente la verdad: “El mejor hermano del mundo y lo matas”

El país permanece consternado por el posible caso de fratricidio que habría cometido Juan Carlos Uribe Bejarano contra Jorge Hernando, un empresario de 74 años que desapareció el 6 de abril y once días después fue hallado semicalcinado y desmembrado al interior de una vivienda ubicada en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, zona rural de Cali. La reciente captura de Juan Carlos, un reconocido administrador de hotelería, exmodelo y jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, dejó aterrada a la familia Uribe Bejarano, especialmente a Alejandra, la hija de Jorge Hernando, quien le pide a su tío que diga la verdad de lo que pasó aquel domingo de almuerzo en un restaurante.



“Él (Juan Carlos) dijo que era el mejor hermano del mundo. Entonces no entiendo cómo el mejor hermano del mundo y lo matas. Todo lo que dijo no tiene ningún sentido. No solo lo querían desaparecer”, dijo Alejandra a Tu Barco News.

Las palabras de Alejandra Uribe sobre el crimen

Alejandra calificó de “salvaje” la muerte de su padre y pidió a su familia, a su tío, que se “pongan la mano en el corazón” y digan la verdad de lo que pasó. “¿Qué es lo que están ocultando?, ¿por qué ese odio hacia mí?, ¿por qué ese odio a mi mamá?, ¿por qué ese odio hacia la familia?, ¿por qué ese odio hacia mi papá?”, añadió.

Alejandra Uribe también explicó en entrevista con W Radio que nadie de su familia se ha acercado para hablarle tras el arresto de Juan Carlos y de Moisés Batancourt Zamora, quien se desempeñaba como conductor de aplicaciones. “Está en la hora en que nadie de la familia me ha llamado, nadie de la familia se ha querido reunir conmigo y pues ahora menos porque he salido por los medios y estoy apoyando el proceso que está llevando la Fiscalía, el CTI y la Policía”, aseveró al medio citado.

Este no es el primer hecho violento en la familia. Ocho años antes, la madre de Alejandra fue asesinada en circunstancias trágicas en una finca de Ginebra- y la investigación de este caso parece no avanzar-. “La parte familiar entre nosotros era muy buena hasta que mataron a mi mamá. En el momento en que mataron a mi mamá, toda la familia Uribe se desapareció. Hablábamos de vez en cuando, el más cercano fue mi tío Toño Uribe”, finalizó. A Juan Carlos Uribe Bejarano le imputaron los cargos de desaparición forzada y homicidio (todos agravados). No los aceptó, por lo que una juez de conocimiento le concedió la libertad, aunque seguirá vinculado al proceso penal. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la apelará a la decisión. Siga leyendo: ¿Quién es Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de cometer fratricidio contra el empresario Jorge Hernando?