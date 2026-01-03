x

Maduro aterriza en Nueva York para enfrentar cargos y sería enviado a una prisión federal en Brooklyn, según CNN

Maduro llegó a Estados Unidos para enfrentar cargos, mientras Trump promete gobernar Venezuela, controlar su petróleo y redefine el poder tras operación militar.

  Por ahora, no está claro si Maduro y Cilia Flores ya cuentan con abogados defensores, ni cómo se desarrollará exactamente el proceso en los próximos días. FOTO: Casa Blanca.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 6 horas
Un avión que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos capturados, llegó a la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York, según confirmó un funcionario federal.

El arribo marca el inicio formal del proceso judicial contra el mandatario depuesto en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Maduro sería trasladado a una prisión federal en Brooklyn, específicamente al Metropolitan Detention Center (MDC), mientras se ultiman los detalles de su presentación ante la justicia.

Puede leer: ¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro capturado.
Nicolás Maduro capturado.

Cargos en Manhattan: narcotráfico y armas

Las autoridades estadounidenses prevén que Maduro enfrente cargos por narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de drogas y armas, en un tribunal federal de Manhattan.

Según CNN, el exmandatario venezolano podría comparecer ante las autoridades el próximo lunes 5 de enero, ante un juez del Distrito Sur de Nueva York.

El New York Times confirmó que el siguiente paso será su comparecencia ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, aunque advirtió que muchos detalles del traslado y del proceso judicial aún no han sido revelados.

El diario neoyorquino señaló que, en casos similares, los acusados suelen ser trasladados en avión al Aeropuerto Internacional Stewart, en el condado de Orange, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, antes de ser llevados al tribunal federal del Bajo Manhattan.

La seguridad durante todo el operativo, añadieron las fuentes, será “estricta”.

Puede leer: El final del tirano ¿Qué sigue?

Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en la Operación Resolución Absoluta, una acción militar en la que, según fuentes citadas por CNN, participaron más de 150 aeronaves.

El presidente Donald Trump aseguró que ambos fueron capturados en su domicilio, antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero, lo que permitió, según su versión, una detención rápida y controlada.

Tras confirmar la captura, Trump fue más allá del plano judicial. El mandatario afirmó que Estados Unidos “gobernará Venezuela” de manera indefinida tras el derrocamiento de Maduro y que se apoderará de las enormes reservas petroleras del país.

Según Trump, su gobierno reclutará a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la industria petrolera venezolana, duramente golpeada tras años de crisis.

Lea: “Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

Además, aseguró que habrá presencia de tropas estadounidenses en Venezuela “en lo que respecta al petróleo”, una declaración que ha generado inquietud internacional.

Justicia
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Elecciones Venezuela
Nicolas maduro
Nueva York
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Cilia Flores
