Colombia activa alerta en frontera con Venezuela: Procuraduría ordena medidas para proteger derechos humanos

La Procuraduría General de la Nación emitió una circular preventiva para garantizar los derechos humanos frente a las posibles situaciones derivadas de los hechos ocurridos en Venezuela este 3 de enero de 2026, que podrían tener impactos directos en el territorio colombiano, especialmente en las zonas de frontera. La directriz fue firmada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales consagradas en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política.

La Procuraduría explicó que la circular busca preservar la vigencia del orden jurídico y, de manera especial, garantizar la efectiva aplicación y reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes en las zonas limítrofes con Venezuela. El documento advierte sobre posibles escenarios de vulneración de derechos, situaciones migratorias sensibles y actos que podrían afectar la soberanía nacional, recordando además que, por mandato constitucional, la dirección de la política exterior corresponde al Presidente de la República.

Entidades deben activar atención inmediata

En su primer punto, la circular exhorta a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal a activar de manera inmediata los mecanismos de atención necesarios para garantizar los derechos humanos ante cualquier acción que pueda presentarse en el contexto actual. Como segunda medida, la Procuraduría convocó a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales y distritales a cooperar activamente en la solución de necesidades en el territorio fronterizo. Estas entidades deberán informar al nivel central cada dos horas sobre alertas, situaciones de riesgo y acciones adelantadas, tanto en la frontera como en otras zonas que puedan verse afectadas.

