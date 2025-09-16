Esta es la condición de Donald Trump para revertir la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Colombia perdió la certificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y el narcotráfico, aunque con algunas excepciones como la continuidad de los recursos destinados a la fuerza pública colombiana para combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Esto ocurre por primera vez en 30 años de cooperación y evidencia la fragmentación en las relaciones bilaterales. Desde la Casa Blanca sostienen que en Colombia, “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro”, por lo que consideran necesario tomar medidas “más agresivas” para la erradicación de la coca.
