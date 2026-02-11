¿Lo sintió? Temblor con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió a Medellín y buena parte del país

Un sismo de magnitud 4,8, según el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro en el departamento de Santander, concretamente en Los Santos, se sintió en Medellín, algunos otros municipios y de Antioquia y buena parte del país este miércoles 11 de febrero a las 12:59 de la madrugada.
Quienes reportaron o sintieron este temblor aseguraron que si bien no fue fuerte, sí fue largo y que en ciudades como Bucaramanga hubo un “sacudón moderado”.
La profundidad de este sismo, según el SGC, fue de 143 km.