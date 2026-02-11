¿Lo sintió? Temblor con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió a Medellín y buena parte del país

Un sismo de magnitud 4,8, según el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro en el departamento de Santander, concretamente en Los Santos, se sintió en Medellín, algunos otros municipios y de Antioquia y buena parte del país este miércoles 11 de febrero a las 12:59 de la madrugada. Quienes reportaron o sintieron este temblor aseguraron que si bien no fue fuerte, sí fue largo y que en ciudades como Bucaramanga hubo un “sacudón moderado”. La profundidad de este sismo, según el SGC, fue de 143 km.

Este sismo, y según los reportes que llegaron al SGC, se sintió en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Huila y Casanare. Aunque la mayoría de reportes se dieron en Santander y Antioquia. Este sismo, y apenas 20 minutos después de haber pasado, ya tenía 439 reportes de 109 centros poblados en todo el país.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia y para qué sirve hacerlo?