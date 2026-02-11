x

¿Lo sintió? Temblor con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió a Medellín y buena parte del país

El movimiento, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 4,8 y se dio a las 12:59 de la madrugada de este miércoles 11 de febrero.

  • Este fue el epicentro del sismo, según el Servicio Geológico Colombiano. FOTO @SGCOL
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 1 hora
bookmark

Un sismo de magnitud 4,8, según el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro en el departamento de Santander, concretamente en Los Santos, se sintió en Medellín, algunos otros municipios y de Antioquia y buena parte del país este miércoles 11 de febrero a las 12:59 de la madrugada.

Quienes reportaron o sintieron este temblor aseguraron que si bien no fue fuerte, sí fue largo y que en ciudades como Bucaramanga hubo un “sacudón moderado”.

La profundidad de este sismo, según el SGC, fue de 143 km.

Este sismo, y según los reportes que llegaron al SGC, se sintió en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Huila y Casanare. Aunque la mayoría de reportes se dieron en Santander y Antioquia.

Este sismo, y apenas 20 minutos después de haber pasado, ya tenía 439 reportes de 109 centros poblados en todo el país.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia y para qué sirve hacerlo?

El Servicio Geológico Colombiano invita a la población a reportar los movimientos telúricos que hayan sentido diligenciando el formulario de “sismo sentido” que aparece en la página sismosentido.sgc.gov.co. Lo anterior, con el objetivo de ayudar a las autoridades a tener detalles de estos episodios.

“Lo que reportas por medio de este sencillo formulario le sirve al Servicio Geológico Colombiano para recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó, con el fin de evaluar la intensidad sísmica”, explica la entidad en la página de “Sismo Sentido”.

Le puede interesar: Hace 106 años ocurrió uno de los terremotos más devastadores que ha sacudido al país, esta es la historia

Recuerde además que en su casa debe tener siempre a la mano un kit de emergencias y saber lo básico sobre primeros auxilios, puntos importantes para poder sobrellevar un evento sísmico en cualquier lugar.

